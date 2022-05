Un șofer român a scos din flăcări un coleg al cărui camion s-a făcut scrum, în Belgia: „Focul era în cabină, el urla!”

Un grav accident a avut loc pe o autostradă belgiană, la capătul unei coloane, fiind implicate trei camioane. Ultimul a lovit coloana și s-a aprins imediat.

„A fost o adevărată lovitură”, spune Dominiek Fluder, care se îndrepta spre Maasmechelen. „Și imediat după aceea a început un incendiu în cabina ultimului camion. Am alergat la camionul acela cât de repede am putut, să văd dacă pot să ajut.

S-a apropiat și un șofer român. „Am văzut că șoferul era blocat, dar nu am putut deschide ușa cabinei lui. Șoferul de camion român a fugit apoi repede la camioneta lui pentru a lua o bară de fier. Cu asta, am spart geamul. Focul ajunsese deja în cabină. Șoferul suferea dureri îngrozitoare. Urla. Dar nu am avut de ales decât să-l scoatem afară. Dacă nu am fi făcut-o, el nu ar fi supraviețuit”, a povestit belgianul.

O mamă cu doi copii în mașină, Sarah Münks, a fost martora accidentului: „Am văzut că a luat foc și mi-am pus imediat copiii în siguranță. Am văzut cum acei doi bărbați l-au scos pe șofer din cabina lui în flăcări și l-au adus în siguranță mai departe. A fost un adevărat act eroic”.

Șoferul ars a fost dus la spitalul Sint Jan din Oost Limburg cu răni grave, dar care nu îi pun viața în pericol. Șoferul celui de-al doilea camion, un francez, a fost și el rănit la cap, dar a primit îngrijiri medicale pe autostradă.

