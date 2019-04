Natalie Müller , în vârstă de 39 de ani, se afla la volanul mașinii sale, împreună cu cea mai bună prietenă, Claudia Priem, şi mergea către o fermă, iar la un moment dat, acestea au observat că ieşea frum de la motor.

„Am tras imediat pe dreapta şi am văzut că fumul ieşea de sub capotă. Am sunat imediat la Pompieri”, a declarat Natalie pentru rheinpfalz.de. „Am făcut semn celorlalţi şoferi, cerând ajutorul. Mulţi dintre ei nu au oprit şi şi-au văut în continuare de drum. Au oprit totuşi două femei şi un bărbat străin care conducea un camion. Bărbatul a început să strige: Fugiţi! Pericol! Va exploda!”, a mai precizat tânăra, potrivit Observator.tv.

Tânăra a postat pe contul de socializare un mesaj, în care își exprimă dorința de a-l întâlni și a-i mulțumi celui care i-a salvat viața, atât ei cât și pretenei sale. „Acest om ne-a salvat. A trecut pe autostradă şi ne-a împins rulota în câteva secunde. Apoi ne-a avertizat să ne întoarcem la maşină şi a dispărut. Eu şi Claudia am vrea să-i mulţumim personal acestui om. Dacă am putea să-l găsim pe Facebook ar fi grozav!”, a scris Natalie Müller în postarea de pe Facebook.

