Siguranța pe drumurile publice versus drepturile sociale – aceasta este balanța pe care autoritățile încearcă să o echilibreze în urma aplicării OUG 5/2025. În județul Bistrița-Năsăud, o colaborare între Agenția Județeană pentru Plăți și Inspecție Socială (AJPIS) și Poliția Rutieră a dus la retragerea a 137 de permise de conducere.

Șoferii încadrați în diferite grade de handicap, verificați de polițiști

Totul a pornit de la o listă cu 584 de persoane care figurează în sistemul de asistență socială cu diverse grade de handicap. Autoritățile au suspectat că unele dintre afecțiunile raportate pentru obținerea indemnizației ar putea fi incompatibile cu calitatea de șofer.

În urma verificărilor stricte, 137 de șoferi au rămas fără permisul de conducere. Dintre aceștia, 11 au fost declarați „inapt medical” de specialiști, iar 125 nu s-au prezentat la examinarea medicală solicitată de Poliție, o procedură obligatorie. O altă persoană a fost obligată să predea permisul de categoria B, primind aviz favorabil doar pentru categoria A (motociclete).

Dilema „Apt medical” pentru volan, dar cu handicap pentru stat

Cea mai delicată parte a anchetei vizează un grup de 394 de persoane. Oamenii au fost declarați „apți medical” pentru a conduce, însă situația lor a fost trimisă către Direcția Generală de Asistență Socială și Protecția Copilului (DGASPC).

Miza? Comisiile de specialitate vor verifica dacă gradul de handicap acordat inițial mai este justificat. Dacă un cetățean este suficient de sănătos pentru a conduce un autovehicul în siguranță, autoritățile vor să stabilească dacă mai are dreptul la aceleași beneficii financiare din partea statului.

Ce spune legea și care este scopul controalelor

Acțiunile se desfășoară sub umbrela OUG 5/2025, o reglementare menită să curețe sistemul de asistență socială de eventuale abuzuri și să crească siguranța în trafic.

Pe lângă cele 137 de permise retrase, verificările au scos la iveală și alte situații: unele persoane vizate aveau deja permisele anulate din alte cauze, altele s-au mutat din județ sau, în unele cazuri, au decedat, dar figurau încă în baze de date active.

Recomandări pentru persoanele vizate

Dacă sunteți încadrat într-un grad de handicap și dețineți permis de conducere, este esențial să:

Monitorizați notificările primite de la Poliție sau AJPIS. Neprezentarea la examenul medical duce automat la suspendarea dreptului de a conduce. Consultați un medic specialist pentru a vedea dacă afecțiunea dumneavoastră se regăsește pe lista celor incompatibile cu șofatul (conform normelor Ministerului Sănătății). Pregătiți dosarul de reevaluare dacă sunteți chemați la comisiile DGASPC, pentru a evita suspendarea indemnizațiilor.

Abonați-vă la ȘTIRILE ZILEI pentru a fi la curent cu cele mai noi informații. ABONEAZĂ-TE