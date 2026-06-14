Șofer român de TIR și un camionagiu maghiar, morți în accident pe o autostradă din Cehia

Scene înfiorătoare, sâmbătă dimineață, pe autostrada D2 din Cehia. Un șofer român de TIR și unul maghiar și-au pierdut viața într-un grav accident rutier, după ce camioanele pe care le conduceau s-au ciocnit și au fost cuprinse de flăcări, relatează Blesk.

Tragedia s-a produs în apropierea orașului Brno, pe una dintre cele mai importante artere rutiere ale țării, care leagă orașul ceh de granița cu Slovacia.

Camionul maghiar a lovit o barieră de beton într-o zonă cu lucrări

Potrivit poliției cehe, accidentul a avut loc în jurul orei 4:30 dimineața, în apropierea kilometrului 11 al autostrăzii D2. Andrea Cinkotová, purtător de cuvânt al poliției din regiune, a declarat că TIR-ul condus de șoferul maghiar se deplasa dinspre Brno către Břeclav când, din motive care nu au fost încă stabilite, a lovit o barieră de beton amplasată într-o zonă unde carosabilul era îngustat din cauza lucrărilor.

În urma impactului, camionul a derapat și s-a oprit transversal pe carosabil, blocând circulația.

TIR-ul românesc a intrat în camionul rămas pe șosea

La scurt timp, un camion înmatriculat în România, care circula din direcția frontierei cu Slovacia, a intrat în vehiculul rămas imobilizat pe autostradă.

Forța impactului a fost atât de mare încât ambele camioane au luat foc. Echipajele de intervenție au ajuns rapid la fața locului, însă niciunul dintre cei doi șoferi nu a mai putut fi salvat.

Autoritățile au confirmat decesul atât al conducătorului auto maghiar, cât și al șoferului român.

Autostrada a fost închisă complet timp de 12 ore

Accidentul a dus la închiderea totală a tronsonului afectat al autostrăzii D2.

Poliția a deviat traficul pe rute alternative, în timp ce pompierii, echipele de salvare și anchetatorii au intervenit la locul tragediei.

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Autoritățile cehe au deschis o anchetă pentru a stabili cu exactitate circumstanțele care au dus la producerea accidentului.

Până în prezent, identitatea celor două victime nu a fost făcută publică.

În urmă cu doi ani, în Italia, un alt șofer român de TIR, Petre Giurma, a ars de viu în cabină, după ce camionul s-a aprins ca o torță. Românul de 49 de ani, care era din Târgu Jiu, a fost scos din camion după ce pompierii au reușit să lichideze incendiul.

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