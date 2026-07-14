De asemenea, aceștia vor trebui să restituie și eventualul profit obținut din subînchiriere, reiese din hotărârea publicată pe 13 iulie.

Proprietarul locuinței a deschis un proces civil după ce, în vara anului 2025, au fost primite mai multe plângeri privind zgomotul și suspiciuni că imobilul era subînchiriat ilegal unor muncitori români.

Ulterior, o firmă de investigații private a făcut o anchetă amplă, care a inclus supraveghere, declarații ale martorilor și discuții cu locatarii.

Locuința, subînchiriată unor șoferi români de TIR

Instanța din Olanda a considerat că există suficiente dovezi că locuința era folosită în mod sistematic pentru cazarea unor șoferi de camion est-europeni ai unei companii de transport.

În locuință au fost găsite mai multe paturi într-o singură cameră, canapele extensibile în sufragerie, un regulament de ordine interioară în limbile engleză și română, intitulat „House Rules for Drivers’ Residence („Reguli de locuință pentru șoferi”), precum și documente CMR aparținând unei firme de transport.

De asemenea, proprietarul companiei de transport și unul dintre conducătorii auto aflați în locuință au confirmat inițial că imobilul era folosit pentru ca șoferii să poată mânca, să se poată odihni și înnopta.

Chiriașii au susținut că era vorba doar despre prieteni care locuiau temporar acolo și că nu exista o activitate de subînchiriere. Judecătorul a considerat însă această explicație necredibilă și a concluzionat că locuința era folosită în mod constant, în scop comercial, ca spațiu de cazare, în schimbul unei remunerații.

Chiriașii au apelat la Protecția consumatorilor

Chiriașii au încercat, de asemenea, să invoce legislația privind protecția consumatorilor pentru a anula clauzele contractuale referitoare la penalități.

Instanța a respins însă acest argument, apreciind că aceștia nu au acționat în calitate de consumatori, ci ca persoane care desfășurau o activitate cu caracter profesional, exploatând locuința în scop comercial pentru cazarea șoferilor.

Amenzi de 31.000 de euro și restituirea profitului

Instanța i-a obligat în solidar pe cei doi chiriași să plătească două amenzi contractuale, în valoare de 16.372,32 euro și, respectiv 15.000 de euro, însumând 31.372,32 de euro.

Totodată, aceștia vor trebui să restituie și orice profit obținut din subînchirierea locuinței. Valoarea exactă a acestuia va fi stabilită într-o procedură separată privind evaluarea prejudiciului.

Instanța a dispus și plata cheltuielilor extrajudiciare și a cheltuielilor de judecată.

În schimb, cererea proprietarului privind acordarea a peste 10.700 de euro reprezentând costurile investigației a fost respinsă, deoarece acesta nu a demonstrat suficient că respectivele cheltuieli au fost suportate efectiv de el.

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