Adelina Pestrițu s-a mutat temporar în Turcia, pe toată perioada filmărilor la „Burlacii: Foc în Paradis”, show ce va fi difuzat la PRO TV. Vedeta se întoarce pe micile ecrane cu un proiect ce se anunță a fi unul de succes. Prezentatoarea TV le-a arătat fanilor de pe contul de socializare cu cine s-a întâlnit în timpul filmărilor pentru emisiune.

„Când România și India se întâlnesc în Turcia”, a scris Adelina pe contul de Instagram, unde apare alături de Iulia Vântur, aflată pentru câteva zile în vacanță. Și Iulia Vântur a postat același mesaj pe contul de de socializare.

VEZI GALERIA FOTO VEZIFOTO POZA 1 / 5

Adelina Pestrițu se alătură echipei PRO TV și va fi prezentatoarea noului reality show Burlacii: Foc în Paradis, un format care va aduce, în curând, în prim-plan povești autentice de dragoste, alegeri neașteptate și experiențe care îi vor scoate din zona lor de confort pe concurenții care se află în căutarea sufletului pereche.

„Sunt foarte fericită să mă alătur echipei PRO TV într-un proiect atât de spectaculos. Simt că această propunere a venit exact în momentul potrivit din viaţa mea şi m-a convins că, după aproape 10 ani, este timpul să revin în televiziune. Am spus mereu că voi face acest pas atunci când voi simţi că formatul mi se potriveşte cu adevărat, iar Burlacii: Foc în Paradis este exact genul de proiect pe care îl aşteptam”, a declarat Pestriţu.

Abonați-vă la ȘTIRILE ZILEI pentru a fi la curent cu cele mai noi informații. ABONEAZĂ-TE