Cod galben de instabilitate atmosferică și averse însemnate cantitativ

În intervalul 15 iulie, ora 12.00 – 15 iulie, ora 21.00, meteorologii au emis o avertizare cod galben de instabilitate atmosferică și averse însemnate cantitativ.

Foto: Administrația Națională de Meteorologie

„Miercuri (15 iulie), în cea mai mare parte a zonei montane vor fi perioade cu instabilitate atmosferică ce se va manifesta prin averse, descărcări electrice, intensificări ale vântului (viteze la rafală de 50-70 km/h) și izolat vijelii și grindină de mici și posibil medii dimensiuni (1-3 cm). În intervale scurte de timp (1-3 ore) sau prin acumulare cantitățile de apă vor fi de 15-25 l/mp și izolat de peste 30-40 l/mp”, a transmis Administrația Națională de Meteorologie.

Prognoza meteo pentru perioada 13 iulie – 9 august 2026

Vremea va fi caldă săptămâna aceasta, apoi mai rece decât normalul în toată țara, după care temperaturile cresc peste medie, se arată în prognoza meteo pentru perioada 13 iulie – 9 august 2026, emisă, marți, de Administrația Națională de Meteorologie (ANM).

În ce privește precipitațiile, acestea vor fi abundente până la sfârșitul lunii, apoi vor lipsi, potrivit prognozei meteo ANM pentru următoarele patru săptămâni.

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