Printre cele mai apreciate atracții se numără Tirana, Berat, Gjirokastër, Castelul Krujë, Theth, lacul Shkodra și spectaculoasele plaje Ksamil, Dhërmi, Jale, Gjipe și Palasa. Albania beneficiază de un climat mediteranean pe litoral, cu veri călduroase și peste 2.700 de ore de soare anual, fiind o destinație excelentă din mai până în octombrie. Am căutat atent pe mai multe site-uri – inclusiv agregatoare – oferte cu prețuri atractive pentru aceasta perioadă, cele mai convenabile la zi fiind prezentate mai jos.

Experiența unui turist: „Albania este una dintre cele mai frumoase surprize ale regiunii balcanice”

Cristina Sevrani, psiholog contributor Libertatea, este măritată cu un albanez, fiind și o turistă care și-a petrecut vacanțele în mod repetat pe litoralul albanez, descrie astfel experiența sa:

„Această țară m-a surprins plăcut de fiecare dată. În ultimii ani, litoralul Albaniei a evoluat foarte mult, atât din punctul de vedere al infrastructurii, cât și al serviciilor turistice, reușind să păstreze în același timp farmecul autentic al unei destinații încă mai puțin aglomerate decât alte zone celebre din Europa”.

Potrivit Cristinei, litoralul albanez oferă două experiențe complet diferite: „Coasta Adriaticii, în special în zonele Durrës și Golem, este ideală pentru familiile cu copii datorită plajelor întinse cu nisip fin și intrării line în mare. Pe de altă parte, Riviera Albaneză, aflată la Marea Ionică, impresionează prin apele sale turcoaz și peisajele comparabile cu cele ale Greciei”.

Stațiuni precum Sarandë, Ksamil, Himarë și Dhërmi sunt considerate astăzi printre cele mai spectaculoase destinații de litoral din sud-estul Europei. „În Ksamil apa este cristalină, iar micile insule din apropierea țărmului creează un peisaj care amintește de destinațiile exotice. Himarë păstrează o atmosferă liniștită și autentică, în timp ce Dhërmi combină plajele spectaculoase cu restaurante moderne, beach baruri și posibilități de distracție pentru toate vârstele”.

Ksamil Beach

Un alt avantaj major remarcat de Cristina Sevrani este raportul excelent calitate-preț: „Se găsesc atât hoteluri și resorturi moderne, cât și pensiuni familiale primitoare. Gastronomia este un alt punct forte: peștele și fructele de mare sunt proaspete, porțiile sunt generoase, iar influențele mediteraneene și balcanice oferă preparate foarte gustoase”.

Cristina recomandă în special Sarandë pentru combinația dintre plajă, viață de noapte și accesul facil către atracții precum Butrint sau Blue Eye. „Am fost în Sarandë, Himară, Dhërmi, Ksamil sau la Marea Adriatică. Peste tot se mănâncă foarte bine. Mâncare foarte gustoasă, proaspătă și prețuri foarte bune. Este foarte curat. Oamenii sunt primitori și ești în siguranță”.

Durrës și Lezhë – vacanțe relaxate pe litoralul Adriaticii

Durrës este cea mai cunoscută stațiune litorală a Albaniei, apreciată pentru plajele largi cu nisip, promenada modernă, restaurantele de pe faleză și accesul facil din România. În plus, orașul oferă vestigii romane, amfiteatrul antic și o viață de noapte animată.

Velipoja Grand Europa Resort Affiliated by Meliá, Lezhë

Situat în nordul Albaniei, aproape de rezervațiile naturale din zona Velipoja, resortul este recomandat turiștilor care caută servicii premium și relaxare într-un cadru natural.

Recomandat pentru:

Familii care caută confort și servicii moderne

Turiști care doresc plajă și natură

Vacanțe relaxante în nordul Albaniei



Sun Hotel, Durrës

O alegere excelentă pentru turiștii care doresc acces rapid la plajele din Durrës și la restaurantele și cafenelele de pe promenadă.

Recomandat pentru:

Cupluri și familii

Vacanțe de plajă la buget optim

Explorarea orașului Durrës

Albanian Star Hotel, Durrës

Unul dintre cele mai cunoscute hoteluri de pe litoralul albanez, amplasat direct pe plajă și apreciat pentru accesul facil la mare.

Recomandat pentru:

Vacanțe all inclusive la mare

Familii cu copii

Turiști care caută hotel pe plajă

Leonardo Hotel, Durrës

Hotel modern, apreciat pentru camerele confortabile și amplasarea convenabilă față de plajă și centrul stațiunii.

Recomandat pentru:

Cupluri

Sejururi relaxante

Descoperirea litoralului albanez

Hotel Vivas

Vivas Hotel, Durrës

Un hotel popular printre familii datorită poziției excelente la malul mării și facilităților prietenoase pentru toate vârstele.

Recomandat pentru:

Familii cu copii

Vacanțe la plajă

Relaxare pe Riviera Adriaticii

Sarandë și Riviera Albaneză – cele mai spectaculoase plaje din Albania

Sudul Albaniei reprezintă zona cea mai apreciată de turiști datorită apelor turcoaz și peisajelor comparabile cu cele din Grecia. Plajele Ksamil, Dhërmi, Jale, Gjipe și Palasa sunt considerate printre cele mai frumoase din Balcani. Zona oferă și acces facil la orașele istorice Gjirokastër și Berat, incluse în patrimoniul UNESCO.

Joni Hotel, Sarandë

Poziționat într-una dintre cele mai populare stațiuni ale Albaniei, hotelul este o alegere excelentă pentru turiștii care doresc acces rapid la plajă și la viața de noapte din Sarandë.

Recomandat pentru:

Cupluri și grupuri de prieteni

Vacanțe aproape de Ksamil

Turiști care apreciază promenada și restaurantele locale

Kraal Hotel, Albania de Sud

O alegere excelentă pentru cei care doresc să exploreze Riviera Albaneză și plajele celebre ale sudului.

Recomandat pentru:

Relaxare și peisaje spectaculoase

Explorarea stațiunilor din sudul Albaniei

Vacanțe romantice

Regina Palm Resort, Albania de Sud

Resort apreciat pentru poziția sa aproape de plajă și atmosfera relaxată specifică Rivierei Albaneze.

Recomandat pentru:

Familii

Sejururi la mare

Turiști care caută servicii bune și confort

Regina City Hotel, Albania de Sud

Unul dintre cele mai cunoscute hoteluri din zona Vlore, cu vedere către Marea Ionică și acces facil la principalele atracții ale regiunii.

Recomandat pentru:

Cupluri

Vacanțe cu priveliști spectaculoase

Descoperirea Rivierei Albaneze

Le Palazzine Resort, Albania de Sud

Resort premium situat într-o zonă apreciată pentru peisajele sale maritime și atmosfera exclusivistă.

Recomandat pentru:

Cupluri

Vacanțe premium

Relaxare și servicii de calitate

Ambasador Hotel, Albania de Sud

Hotel recomandat turiștilor care doresc să combine vacanța la plajă cu explorarea stațiunilor și atracțiilor din sudul Albaniei.

Recomandat pentru:

Explorarea Rivierei Albaneze

Vacanțe relaxante

Cupluri și familii

Relax Mea Hotel, Albania de Sud

Numele reflectă perfect experiența oferită: liniște, relaxare și acces la unele dintre cele mai frumoase plaje ale Albaniei.

Recomandat pentru:

Sejururi relaxante

Cupluri

Vacanțe de vară pe Riviera Albaneză

Sarande

Vlore – poarta de intrare către Riviera Albaneză

Vlore este orașul unde Marea Adriatică întâlnește Marea Ionică și reprezintă punctul ideal de pornire pentru explorarea Rivierei Albaneze. Zona este apreciată pentru plaje, faleză, restaurante pescărești și excursii către Karaburun și Insula Sazan.



Hotel Vlora International, Vlore

Unul dintre cele mai cunoscute hoteluri din oraș, recomandat pentru amplasarea excelentă și accesul facil la atracțiile locale.

Recomandat pentru:

City break la mare

Explorarea stațiunii Vlore

Cupluri și turiști activi

Ce mai poți face în vacanța ta în Albania?

Pe lângă plajă și relaxare, Albania oferă numeroase experiențe:

Vizitarea orașelor UNESCO Berat și Gjirokastër

Explorarea capitalei Tirana și a cartierului Blloku

Croaziere și excursii către Ksamil și Riviera Albaneză

Snorkeling și scuba diving în sudul Albaniei

Rafting, canoe și excursii 4×4 în zonele montane

Shopping în Tirana și în piețele locale autentice

Descoperirea gastronomiei albaneze și degustarea băuturii tradiționale Raki

Sfaturi utile pentru turiști

Moneda locală este lek-ul albanez (ALL – prescurtare internațională).

Cardurile sunt acceptate în marile orașe, însă numerarul este recomandat în zonele mai mici.

Albania este considerată o destinație sigură pentru turiști.

Albanezii sunt recunoscuți pentru ospitalitatea și amabilitatea lor.

Cea mai bună perioadă pentru sejururi este mai-iunie și septembrie-octombrie, când temperaturile sunt plăcute și destinațiile mai puțin aglomerate.

Concluzie

Albania reprezintă una dintre cele mai interesante alternative la Grecia sau Turcia, combinând plaje spectaculoase, orașe istorice, natură autentică și hoteluri potrivite atât familiilor, cât și cuplurilor. Fie că alegi stațiunile animate din Durrës, peisajele spectaculoase din Sarandë și Ksamil sau atmosfera relaxată din Vlore, vei descoperi o destinație autentică și încă surprinzător de accesibilă.

Dacă visezi la ape turcoaz, plaje spectaculoase, gastronomie excelentă, oameni ospitalieri și prețuri mai accesibile decât în multe destinații consacrate din Europa, Albania merită cu siguranță să se afle pe lista ta de vacanțe. În ultimii ani, Albania a devenit una dintre cele mai căutate destinații turistice din Balcani, datorită combinației dintre litoralul Adriaticii și spectaculoasa Rivieră Albaneză de la Marea Ionică. De la plajele late și nisipoase din Durrës și Golem până la golfurile exotice din Ksamil, Dhërmi sau Himarë, țara oferă experiențe potrivite atât familiilor cu copii, cât și cuplurilor sau turiștilor dornici de aventură.

Pe lângă plajă și relaxare, Albania impresionează prin orașele istorice Berat și Gjirokastër (UNESCO), vibranta Tirana, sporturi nautice, excursii cu barca, gastronomie mediteraneană și o viață de noapte din ce în ce mai dezvoltată în Sarandë și Durrës.