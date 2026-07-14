Artistul grec, Ionuț Galani, concert pe plaja din Venus, în memoria actorului Jean Constantin

Vineri seara, 17 iulie, Ionuț Galani & Ansamblul Asteria aduc muzica grecească și dansurile autentice într-un concert inedit, cu valoare omagială, chiar pe nisipul celei mai mari plaje din Venus!

Evenimentul are loc chiar la malul Mării Negre, pe care cel supranumit cândva „cel mai iubit constănțean” a iubit-o necondiționat. Jean Constantin a fost marinar, iar una dintre marile sale plăceri era să iasă la pescuit în larg cu barca sa, „Caliopi”. Ambarcațiunea a fost recondiționată ulterior de Ionuț Galani și regretatul său tată, Dumi Galani, oameni foarte apropiați de marele actor.

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Deși mulți l-au crezut rom sau turc, mai ales din cauza rolurilor sale iconice, Jean Constantin avea origini grecești. La fel și „Grecul de la malul mării”, Ionuț Galani, pe care marele actor l-a considerat copilul de suflet, deși cei doi nu erau rude biologice.

De dragul celor care l-au iubit pe marele actor, dar și al celor care iubesc marea, Ionuț Galani mută atmosfera vibrantă a spectacolelor sale live din sălile de concert direct la buza mării, într-un eveniment special, plin de muzică, dans și savoare grecească.

Alături de Ionuț Galani vor urca pe scenă grupul Cooperativa 9 & Vali Crăciunescu, precum și Gheorghe Gheorghiu, autorul unor cântece care au atins inimile mai multor generații de români, precum „Eu sunt nebunul care te iubește”, „Ultimul tren”, „Vei fi icoana mea” sau „Unde dragoste nu e, nimic nu e”.

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