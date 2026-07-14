Trei medalii la una dintre cele mai importante competiții STEM din lume

Competiția de la Roma, organizată în perioada 2-8 iulie, a reunit peste 10.000 de elevi din întreaga lume, pasionați de știință, tehnologie, inginerie și matematică (STEM). După calificarea în marea finală, Alex a urcat de trei ori pe podium.

Rezultatele obținute de Alex Rusu confirmă statutul său de unul dintre cei mai promițători tineri elevi din domeniul științelor exacte.

La Olimpiada Internațională STEM de la Roma, el a obținut pentru Marea Britanie:

Medalia de Aur la Matematică;

Medalia de Argint la Științe;

Medalia de Bronz la Inteligență Artificială în Inginerie.

Performanța este cu atât mai importantă cu cât la competiție au participat mii de elevi din toate colțurile lumii. Calificarea în finala Olimpiada Internațională STEM s-a făcut în urma unor probe extrem de dificile.

A intrat în Hall of Fame-ul International Maths Challenge

Succesul de la Roma i-a adus și o nouă recunoaștere internațională.

După numeroase medalii obținute la competiții de matematică, organizația International Maths Challenge (IMC) l-a inclus pe Alex Rusu în Hall of Fame 2026, distincție rezervată elevilor cu rezultate excepționale la matematică.

Astfel, copilul de origine română este recunoscut oficial printre cei mai valoroși tineri matematicieni ai generației sale.

Parcursul lui Alex este impresionant încă din primii ani de școală.

În urmă cu trei ani, el s-a numărat printre cei doar 37 de copii distinși în cadrul uneia dintre cele mai prestigioase competiții britanice dedicate elevilor excepționali. Atunci a primit premiul „Rising Superstar”, în cadrul unei ceremonii organizate în Parlamentul Scoției.

De-a lungul timpului, presa britanică i-a urmărit evoluția și l-a prezentat drept unul dintre cei mai apreciați elevi din Anglia datorită rezultatelor sale academice.

Deși s-a născut în Marea Britanie și reprezintă această țară la competițiile internaționale, Alex Rusu are rădăcini românești.

Părinții lui Alexandru sunt din județul Tulcea Foto: Facebook/ Anuntul UK

Mama sa, Laura, originară din județul Tulcea, îl însoțește la cele mai importante concursuri. Aceasta lucrează în domeniul relațiilor publice, tatăl băiatului este specialist în achiziți. Ambii părinți au absolvit studii de master în Marea Britanie.

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