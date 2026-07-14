Alina și Claudiu Badea și-au rostit jurămintele de credință în 2009

În anul 2009, cei doi și-au rostit jurămintele de credință în fața preotului de la bord, în portul american.

„Nava-Școală Mircea nu formează doar generații de marinari, ci, uneori, unește și destine. În urmă cu 17 ani, în 2009, pe puntea velierului, tot în Boston, Alina și Claudiu Badea și-au rostit jurămintele de credință în fața preotului de la bord. «Ne-am dorit să ne căsătorim pe pământ românesc», ne-au mărturisit, cu emoție, Alina și Claudiu”, este mesajul transmis de Nava Școală Mircea.

„Mircea a devenit, de-a lungul timpului, un simbol al românilor de pretutindeni”

Alina și Claudiu Badea s-au reîntors la bord, în locul în care a început călătoria lor.

„Astăzi au revenit la bord, în locul în care a început cea mai frumoasă călătorie din viața lor. Dincolo de misiunea sa de a forma generații de marinari, Mircea a devenit, de-a lungul timpului, un simbol al românilor de pretutindeni – un loc care îi aduce împreună, păstrează vii legăturile cu țara și, uneori, așa cum demonstrează povestea Alinei și a lui Claudiu, leagă destine”, se mai arată în postare.

„Avem norocul să sărbătorim acești 17 ani împreună”

„Avem norocul să sărbătorim acești 17 ani împreună. Acum 17 ani, fix astăzi, tot în portul Boston, noi am avut onoarea să fim căsătoriți la bordul Navei Școală Mircea”, a transmis Claudiu Badea.

Ideea nunții pe velierul românesc a venit pe neașteptate.

„Noi urma să ne căsătorim oricum peste câteva zile, după ce Mircea era în port. O prietenă de-a noastră ne-a sugerat să întrebăm dacă este posibil. Mie mi s-a părut imposibil, dar am zis să întreb”, și-a amintit el.

Cererea a fost aprobată de comandantul navei de la acea vreme, Gabriel Moise.

„Domnul comandant Gabriel Moise a binevoit să ne înlesnească această idee și a ieșit super perfect toată ziua”, a povestit Claudiu.

„A fost un moment super special pentru noi. A contat enorm să ne putem uni destinele pe teritoriu românesc, în Boston, pe o navă cu o istorie atât de bogată și în mijlocul unui echipaj care ne-a primit cu brațele deschise”, a transmis Alina Badea.

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