Familia de români a fost surprinsă de frumusețea insulei din Grecia și de prețuri

Cuplul este recunoscut pe TikTok pentru videoclipurile din călătorii. De această dată, cei doi români au ajuns pe Sifnos, una dintre insulele mici din Grecia despre care nu vorbește aproape nimeni, dar care surprinde prin autenticitate și frumusețea peisajelor.

Familia de români a filmat locurile și a împărtășit întreaga experiență în mediul online. Cei doi tineri mărturisesc că aici turiștii găsesc variante pentru toate posibilitățile și gusturile, de la plaje cu nisip fin și până la trasee montane superbe.

„Unii spun că aici găsești cea mai bună mâncare din Ciclade, iar noi nu îi contrazicem. Am mâncat cea mai bună bougatsa chiar în port și am plătit doar 3 euro pe ea.

Fie că iubești cultura autentică, mâncarea tradițională, plajele cu nisip, orașele elegante și îngrijite sau traseele de coastă, insula aceasta le are pe toate”, a mărturisit tânăra, la începutul videoclipului postat pe contul de TikTok „Călători de ocazie”.

Cum pot ajunge turiștii pe insula Sifnos din Grecia

Insula Sifnos se află în Ciclade și nu are aeroport așa că turiștii care își doresc să o viziteze pot ajunge doar cu feribotul din Atena, sau din insulele învecinate Serifos și Milos.

„Se poate ajunge aici cu feribotul direct din Atena, din Portul Pireu, în două ore și jumătate, dar poți lega vizita ta de insula Serifos și ajungi în 25 de minute sau de insula Milos, variantă în care ajungi în aproximativ o oră”, a mai povestit tânăra româncă în videoclip.

Biletul de feribot din Serifos costă 7 euro pe sens, însemnând un total de 14 euro dacă vreți să faceți doar o excursie de o zi. Totuși, cei doi români spun că insula este destul de mare și recomandă închirierea unei mașini pentru a putea fi vizitată mai ușor.

„Biletul din Serifos ne-a costat 7 euro de persoană pe sens. Trebuie să știi că insula nu are aeroport, deci singura variantă de a ajunge aici este cu feribotul.

Nu este o insulă chiar mică așa că recomandăm să închiriezi o mașină (…) Mașina ne-a costat 42/zi cu asigurare și fără depozit”, a mai explicat ea.

 
 @calatorideocazie Insula din Grecia despre care nimeni nu vorbește, dar care a fost cea mai mare surpriză. Am găsit-o la doar 2h 30min de Atena. 🇬🇷 📌 Dacă n-ai auzit de ea până acum, noi zicem că merită să salvezi acest video și să o pui pe lista ta de vacanțe. ✈️  👉🏻 Iar dacă ai fost aici, lasă-ne un comentariu în care să ne spui cum ți s-a părut! 👇🏻 #grecia #vacanta #romani #sifnos #summer ♬ original sound - Calatori de Ocazie

Insula Sifnos ascunde două obiective pe care turiștii nu ar trebui să le rateze

Cei doi turiști români au explicat și care sunt două dintre locurile de neratat de pe insulă, unul dintre acestea fiind și motivul pentru care au ales să viziteze Sifnos.

„Dacă ajungi aici, nu trebuie să ratezi orașul vechi numit Kastro, recunoscut pentru străduțele lui albe și înguste. Construit pe un deal abrupt, cu doar 120 de locuitori, aici vei găsi emblema insulei care ne-a făcut să o punem pe listă: este vorba de Biserica Celor 7 Martiei, o biserică ortodoxă care te va impresiona”, a mai spus ea.

Sifnos se numără însă printre insulele din Grecia care vor să impună taxe pentru turiști. Zeci de insule preferate de români iau în calcul implementarea unor noi taxe pentru turiști în 2026, printre acestea fiind și Mykonos, Santorini și Rodos.

Care este istoria insulei Sifnos

Sifnos are o istorie bogată care începe încă din perioada neolitică. În antichitate, insula era considerată una dintre cele mai bogate din întreaga Grecie datorită minelor sale de aur și argint. Bogăția localnicilor din acele vremuri era atât de mare încât aceștia au ridicat la Delfi un tezaur extrem de spectaculos pentru a aduce ofrande zeilor.

Ulterior, în perioada bizantină și sub dominația venețiană, insula s-a dezvoltat ca un centru cultural de importanță regională. Sifnos a devenit, de asemenea, celebră în toată Grecia pentru olăritul tradițional, meșteșug facilitat de calitatea excepțională a argilei locale și practicat cu mândrie și în prezent.

Care sunt principalele atracții turistice de pe insula Sifnos din Grecia

Pe lângă faimosul sat Kastro și biserica sa emblematică, turiștii care ajung pe insulă au la dispoziție o serie de locuri spectaculoase.

Apollonia, actuala capitală a insulei, impresionează prin arhitectura cicladică clasică, cu alei pavate cu piatră și flori multicolore de bougainvillea care decorează pereții caselor. Pentru cei pasionați de relaxare pe malul mării, golful adăpostit din Platis Gialos oferă una dintre cele mai mari și mai bine amenajate plaje cu nisip din Ciclade.

Un alt punct de reper important este Mănăstirea Panagia Chryssopigi, construită în secolul al XVII-lea pe o peninsulă stâncoasă despicată, un loc considerat protectorul spiritual al întregii insule.

Cel mai cunoscut preparat tradițional de pe insula este o supă de năut

Gastronomia din Sifnos este considerată o adevărată artă națională, insula fiind locul de naștere al lui Nikolaos Tselementes, cel mai faimos chef din istoria modernă a Greciei, autorul primei cărți de rețete din această țară. Datorită tradiției olăritului, majoritatea mâncărurilor locale sunt gătite lent, la cuptor cu lemne, în vase speciale din lut numite „tsikali”.

Cel mai cunoscut preparat tradițional este Revithada, o supă densă de năut care se fierbe la foc mic timp de cel puțin 15 ore, de obicei pe parcursul nopții de sâmbătă spre duminică. O altă specialitate culinară remarcabilă este Mastelo, un preparat din carne de miel sau ied marinat în vin local și mărar, gătit de asemenea în vase de lut pe un pat de crenguțe de viță-de-vie.

Turiștii nu ar trebui să plece de pe insulă fără să încerce Manoura, o brânză locală maturată în sedimente de vin roșu, care oferă o aromă intensă și un gust picant, perfect adaptat pentru a fi servit alături de un pahar de ouzo.

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