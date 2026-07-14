„Summitul Ucraina – Europa de Sud-Est este un format lansat în 2023, în contextul războiului de agresiune al Rusiei împotriva Ucrainei. Acesta este o platformă regională de susținere a Ucrainei și de combatere în comun a efectelor complexe ale războiului și a consecințelor asupra regiunii extinse, care este caracterizată prin interese comune în domeniile securității, economiei, conectivității energetice și de infrastructură, rezilienței și combaterii amenințărilor hibride”, a transmis Președinția.

La summit, România va confirma solidaritatea cu Ucraina și „susținerea fără echivoc a independenței, suveranității și integrității teritoriale a acestui stat”, iar Nicușor Dan „va reconfirma și angajamentul României de a continua să ofere asistență Ucrainei și să contribuie la consolidarea securității și rezilienței regiunii Mării Negre și a Europei de Sud-Est”.

La summit se vor discuta și alte teme, precum conectivitatea regională și securitatea energetică.

Vizita la Kiev are loc la câteva zile după ce Nicuşor Dan a declarat, referitor la explozia dronei din Ucraina în Portul Constanţa de acum o lună, că încă așteaptă răspunsurile complete de la partea ucraineană.

Reamintim că o dronă marină a explodat pe 5 iunie în Portul Constanţa. Nu au fost victime, zona a fost izolată, iar persoanele din apropiere au fost evacuate. MApN a transmis inițial că drona s-a autodetonat şi că este de tipul celor folosite în războiul din Ucraina, fără a preciza proveniența. Surse oficiale au precizat însă pentru Libertatea, la scurt timp, că drona era ucraineană și că au mai fost cel puțin 3 drone ucrainene identificate și explodate. Informația a fost apoi confirmată de președintele Nicușor Dan.

Ministrul apărării, Radu Miruță, a dezvăluit apoi că Ucraina a informat autoritățile de la București abia după patru ore din momentul când România a identificat drona în Portul Constanța și până când aceasta și alte trei au fost declarate „pierdute de sub control” în Marea Neagră. Mai exact, Ucraina a anunțat România cu numai 33 de minute înainte ca drona din Portul Constanta să explodeze.

Incidentul a avut loc la o săptămână după ce o dronă de tip Geran 2, de provenienţă rusească, s-a prăbuşit pe un bloc din Galaţi, două persoane fiind rănite.

Pe 3 iulie, MApN a publicat un comunicat în care scria: „Ministerul Apărării din Ucraina a răspuns la cele 14 întrebări adresate de ministrul Radu Miruță legate de incidentul produs în data de 5 iunie 2026, în Portul Constanța”. Totuși, nu au fost prezentate opiniei publice nici cele 14 întrebări, nici cele 14 răspunsuri. Potrivit comunicatului, Ucraina a susținut că „acest incident este unul izolat, cauzat cel mai probabil de acțiunile de război electronic ale Federației Ruse”. Iar MApN „a mulțumit pentru informațiile oferite și a mai cerut clarificări suplimentare, reiterând disponibilitatea pentru o colaborare mai strânsă”.

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