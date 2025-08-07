Taylor Adam Lee, în vârstă de 22 de ani, din El Paso, Texas, este acuzat de încercarea de a transmite informaţii despre apărarea naţională unui adversar străin.

„Taylor Lee a avut tentativa să furnizeze informaţii militare clasificate privind vulnerabilităţile tancurilor americane unei persoane pe care o credea ofiţer al serviciilor secrete ruse, în schimbul cetăţeniei ruse”, a declarat Roman Rozhavsky, directorul adjunct al Diviziei de contrainformaţii din cadrul Biroului Federal de Investigații (FBI).

„Arestarea de astăzi este un mesaj pentru oricine se gândeşte să trădeze SUA, în special pentru membrii serviciilor armate care au jurat să ne apere patria”, a afirmat Rozhavsky.

Soldatul Taylor Adam Lee, care era staţionat la Fort Bliss, în Texas, a încercat să furnizeze informaţii tehnice despre tancul M1A2 Abrams Ministerului rus al Apărării, a precizat Departamentul american al Justiţiei.

La o întâlnire din iulie, Lee ar fi transmis un card SD conţinând documente şi informaţii despre tanc către o persoană pe care o credea reprezentant al guvernului rus.

