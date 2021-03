Creațiile digitale în format NFT (non-fungible token) reprezintă cea mai nouă senzație în domeniul investițiilor. Ele sunt stocate în registrele digitale blockchain, permițând oricui să le verifice proprietatea și autenticitatea. O astfel de operă a fost vândută luna aceasta cu aproape 70 de milioane de dolari, mai arată sursa citată.







My1/1 artwork "Sophia Instantiation" also comes with a physical self-portrait painted by me! ? ? ⚡ Today, 6.30pm ET, we... Publicată de Sophia the Robot pe Marţi, 23 martie 2021





Robotul Sophia a fost creat în 2016 de David Hanson, de la Hanson Robotics, cu sediul în Hong Kong. El a produs lucrarea de artă în colaborare cu artistul digital italian Andrea Bonaceto, cunoscut pentru portretele sale colorate, unele înfățișând celebrități, precum directorul Tesla, Elon Musk.

Arta digitală „are un potențial imens”

Opera digitală, intitulată „Sophia Instantiation”, este un fișier MP4 de 12 secunde, care prezintă transformarea portretului realizat de Bonaceto în pictura digitală a Sophiei. Ea este însoțită de o lucrare în format fizic, pictată de Sophia pe un autoportret imprimat.

„Sunt atât de încântată de răspunsul oamenilor la noile tehnologii precum robotica… și sunt atât de fericită că fac parte din aceste activități creative”, a declarat Sophia, îmbrăcată într-o rochie argintie, pentru Reuters.

Identitatea cumpărătorului operei de artă nu a fost anunțată încă.

David Hanson, creatorul Sophiei, a declarat presei că „războiul ofertelor” în cadrul licitației a fost „palpitant și incredibil”.



Bunurile digitale sunt din ce în ce mai apreciate, afirmă specialiștii în domeniu. Jehan Chu, colecționar de artă și investitor în domeniul criptomonedelor, crede că există suficient de mulți bani care așteaptă să fie investiți în bunuri digitale. Sectorul artei digitale are un potențial imens, mai spune acesta.

„Ceea ce vedem acum arată ca un fel de bulă, în special în domeniul artei NFT”, a declarat Chu pentru Reuters.

