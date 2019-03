Încă din copilărie, Darrius Simmons i-a privit cu multă admirație pe pianiști, așa că a vrut să simtă și el ceea ce înseamnă bucuria de a cânta la pian. De la început, a știut că este o mare provocare, ținând cont că el are doar patru degete.

„Pe când aveam 10 ani, am decis că vreau să învăț să cânt la pian, dar am știut că va trebui să muncesc mult pentru a învăța acest lucru (…) Știu că mai toți oamenii au 10 degete. Știu că eu am doar patru, dar am fost foarte sigur că voi reuși”, a spus tânărul din orașul Warren (Ohio), conform CNN.