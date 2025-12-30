Un TIR parcat pe șosea a blocat DN7 de pe Valea Oltului cu orele

Abia la ora 17.30 au fost remorcate și scoase de pe partea carosabilă două din cele trei autocamioane care blocau traficul. Nu se știe încă motivul pentru care cel de-al treilea TIR a oprit pe șosea. În zonă se înregistrează și ninsori abundente, care afectează condițiile de trafic.
Autoritățile roagă participanții la trafic să manifeste răbdare și responsabilitate, să rămână în coloană și să nu încerce depășiri sau circulația pe sens opus, întrucât astfel de manevre pot conduce la blocaje majore și pot pune în pericol siguranța rutieră.
Intervențiile vor fi reluate de îndată ce situația o va permite.
Pentru rezolvarea situației în timp cât mai scurt, se intervine, în sprijin, și cu utilajele DRDP Brașov.
Șoferii de pe DN 7 sunt nevoiți să înainteze cu mare dificultate, formându-se coloane de mașini pe zeci de kilometri.
