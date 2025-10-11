Răcire bruscă în estul Transilvaniei

Mihai Huștiu, meteorolog în cadrul Administrației Naționale de Meteorologie(ANM), a spus la televiziunea Digi 24 ce ne așteaptă în următoarele zile.

Începutul săptămânii aduce o răcire bruscă în nordul țării, unde temperaturile maxime nu vor depăși 10-11 grade Celsius. Aceasta este o scădere considerabilă față de valorile medii pentru această perioadă a anului.

Marți, masa de aer rece se extinde rapid, cuprinzând întreaga țară. Aceasta înseamnă că și regiunile sudice, care ar fi putut beneficia de temperaturi mai blânde luni, vor resimți frigul începând de marți.

Cel mai important aspect este apariția temperaturilor negative pe timpul nopții, în special în nord și est, în intervalul marți-vineri. Acest lucru indică un risc crescut de brumă și îngheț la sol.

În estul Transilvaniei, zonă evidențiată ca fiind cea mai rece, minimale ar putea coborî până la minus 4, chiar minus 5 grade Celsius. Aceste valori sunt specifice iernii și impun măsuri de precauție sporite.

În Capitală, temperaturile minime se vor situa între 3-4 grade Celsius. Deși nu sunt negative, sunt valori scăzute, care necesită încălzirea locuințelor și o îmbrăcăminte adecvată.

Cât ține vremea rea

„De marți încolo intrăm cu temperaturi destul de coborâte, episod de vreme rece care va ține până undeva vinerea viitoare, cel puțin cu datele pe care le avem în momentul de față”, a precizat meteorologul.

În cee ce privește regimul precipitațiilor, specialistul ANM dă asigurări că săptămâna viitoare vom scăpa de ploi. Vor fi precipitații, cu ploi izolate doar în centrul, estul și sud-estul țării, mai ales la începutul săptămânii.

Din punct de vedere termic, temperaturile vor fi sub mediile multianuale.

„Dacă acum avem 20–22 grade Celsius, de marți încolo vremea va deveni din nou mai rece decât normalul perioadei. Va fi o săptămână cu dimineți reci, brumă și maxime modeste pentru mijlocul toamnei”, a precizat Mihai Huștiu.

