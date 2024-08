Norme intenționa să bată recordul lui Randy Gardner, care, în 1964, la 17 ani, a stat 264 de ore și 11 minute fără să doarmă. Totul documentat cu precizie. Pentru acest motiv, și Norme a rămas pe streamul live tot timpul.

La început, nu au fost probleme. A discutat cu fanii și a vizionat videoclipuri. Camera l-a urmărit în timp ce mânca, se schimba sau făcea duș.

Cu toate acestea, în timp, starea lui s-a înrăutățit. A avut halucinații și a rămas pentru scurt timp inconștient.

Fratele său Don și prietenii au fost alături de el i-au turnat apă peste cap, l-au forțat să se ridice și l-au scuturat.

YouTuberul trebuit să schimbe de mai multe ori platforma fluxului său live și a fost blocat din cauza „conținutului dăunător”.

După 264 de ore și 40 de minute, provocarea lui s-a încheiat, când ofițerii și paramedicii i-au bătut la ușă Fanii săi au sunat la ambulanța din îngrijorare pentru YouTuber.

