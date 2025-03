În urmă cu patru ani, în urma mediatizării unor rămășițe de dinozauri din zonă, cineva s-a gândit să arunce o privire asupra bolovanului uriaș aflat în foaierul școlii din Queensland, estul Australiei. Bolovanul avea pe el urme.

„O fosilă adevărată”

Ulterior, paleontologul Anthony Romilio a venit la instituția de învățământ pentru a analiza bolovanul și semnele sale neobișnuite.

„M-am gândit: «Da, este un bolovan mic, așa că îl pot ridica». Dar, Dumnezeule, era atât de greu, așa că a trebuit să reconsider ideea”, a spus Romilio pentru NBC News în cadrul unui interviu telefonic acordat miercuri.

„Ei nu știau că aceasta era o fosilă adevărată”, a mai precizat Romilio, cercetător asociat la Laboratorul de dinozauri al Universității din Queensland și coautor al cercetării publicate luni online în revista Historical Biology.

El a identificat 66 de amprente de la 47 de dinozauri, care datează de la începutul perioadei Jurasic, acum aproape 200 de milioane de ani.

„Este un număr impresionant de dinozauri și este cel mai mare număr descoperit într-o singură rocă în Australia”, a precizat paleontologul.

Cum a ajuns bolovanul la școala din Australia

Directorul adjunct al școlii, David Hall, a spus pentru The Australian Broadcasting Corporation că descoperirile lui Romilio au fost un șoc, dar și „un pic interesante”.

Hall a precizat că bolovanul „se află într-o zonă foarte frecventată”, iar elevii „trec zilnic pe lângă el, la fel și noi”, a spus el.

Acesta a adăugat că școala a ajuns să aibă bolovanul în urmă cu aproximativ 20 de ani, când un geolog care era căsătorit cu unul dintre profesorii școlii l-a găsit într-o mină din apropiere

„Acea zonă urma să fie dinamitată sau afectată de activitățile miniere, iar el a salvat acel fragment și l-a donat școlii”, a adăugat Hall, potrivit ABC.

După ce a văzut piatra deosebită de la școală, Romilio a decis să cerceteze mai amănunțit subiectul și a condus până la o mină de cărbune din apropiere, în Callide. Acolo, un alt secret în aer liber l-a surprins.

„Mi-a căzut falca”

„Când am intrat în parcare, era un bolovan masiv cu o altă amprentă masivă de dinozaur”, a afirmat el. „Și mi-a căzut falca”, a mai precizat el.

Bolovanul de la mină avea două amprente, una evidentă și alta pe jumătate distrusă și acoperită cu noroi. Împreună cu o a treia stâncă care face parte dintr-o colecție privată și este învelită în rășină, cercetătorii au reușit să pună cap la cap o istorie antică a zonei.

Aceste dovezi reprezintă o fereastră către perioada jurasică din Australia, când „cele mai comune fosile de dinozauri sunt urmele de picioare”, a spus paleontologul.

Deocamdată, bolovanul școlii va rămâne pe loc, iar în prezent se discută despre mutarea sa într-un loc mai public.

„Este o parte a comunității lor și o parte a patrimoniului lor”, a spus Romilio.

