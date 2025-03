Cine este influencerița Sam Jones

Sam Jones, care se descrie drept o „vânătoare și o entuziastă a activităților în aer liber”, a fost filmată ridicând puiul de wombat de pe marginea drumului și alergând cu el spre o mașină, în timp ce mama acestuia alerga după ei. Bărbatul care filma se aude râzând: „Uite mama, aleargă după ea!”. Videoclipul, filmat în Australia, a fost între timp șters.

Oficialii de imigrație analizează acum viza lui Jones, a declarat ministrul Afacerilor Interne, Tony Burke, pentru BBC.

Reacții și consecințe

O petiție online care cere deportarea lui Jones a strâns până acum 10.500 de semnături. Burke a declarat: „Având în vedere nivelul de control care va avea loc dacă va mai aplica vreodată pentru o viză, voi fi surprins dacă se va mai deranja să o facă.”

Conservaționiștii spun că acest comportament „șocant” al lui Jones ar fi putut provoca daune grave wombatului. Societatea pentru Protecția Wombatului s-a declarat șocată de „maltratarea unui pui de wombat într-o aparentă încercare de a obține like-uri pe social media. Ea a pus apoi puiul vulnerabil înapoi pe un drum de țară – punându-l potențial în pericol de a deveni victimă a traficului”, a notat organizația în comunicatul său, adăugând că rămâne neclar dacă puiul s-a reunit cu mama sa.

Prim-ministrul Australiei Anthony Albanese a sugerat că influencerița Sam Jones, ar trebui să încerce acest lucru cu animale care „se pot apăra”: „Ia un pui de crocodil de la mama sa și vezi cum te descurci acolo.”

Declarația influenceriței

„Am prins un pui de wombat”, a exclamat Jones în videoclip, în timp ce puiul se auzea sâsâind și zbătându-se în strânsoarea ei. În postarea acum ștearsă, ea a scris: „Visul meu de a ține un wombat s-a realizat! Puiul și mama s-au întors încet împreună în tufișuri.”

Răspunzând criticilor, Jones a comentat: „Puiul a fost ținut cu grijă timp de un minut în total și apoi eliberat înapoi la mamă. S-au întors împreună în tufișuri complet nevătămați. Nu capturez niciodată animale sălbatice care vor fi rănite de acțiunile mele.”

În urma reacțiilor negative, Jones, care are peste 92.000 de urmăritori pe Instagram, și-a făcut contul privat.

Importanța protejării wombatului

Wombații, nativi în Australia, sunt o specie protejată legal în întreaga țară. Puii de wombat au o legătură puternică cu mamele lor, iar orice separare poate fi stresantă și dăunătoare, spun conservaționiștii. „Wombații nu sunt recuzite pentru fotografii sau jucării”, a declarat Suzanne Milthorpe, șefa campaniilor la World Animal Protection Australia, într-o declarație online.

„Este pur și simplu inacceptabil și ne bucurăm că este trasă la răspundere. Smulgerea unui pui de wombat țipând de lângă mama sa nu este doar șocantă, ci foarte probabil ilegală conform legilor statale sau naționale”, a adăugat Milthorpe.

Încălcarea legii

Unii experți cred că Jones a încălcat legea, deoarece Australia interzice oamenilor să rănească sau să ia animale sălbatice native. Acest lucru este permis doar dacă puiul are nevoie de ajutor pentru că mama sa a murit, a declarat medicul veterinar Tania Bishop pentru ABC News.

Ministrul de Externe al Australiei, Penny Wong, a comentat și ea despre videoclipul „îngrozitor”: „Cred că toți cei care ar fi văzut asta s-ar fi gândit, lăsați puiul de wombat în pace. Lăsați-l cu mama lui”, a declarat ea pentru 7News.

