Flotila chineză, formată dintr-un crucișător, o fregată și o navă de realimentare, a navigat pe lângă zona economică exclusivă a Australiei, iar pe alocuri a încălcat-o.

Navele au efectuat exerciții cu muniție reală în apropierea spațiului aerian comercial, forțând zeci de avioane să-și modifice rutele de zbor.

China's warships encircle Australia.



A flotilla of three Chinese navy ships sailed around Australia for nearly a month, moving in and out of its exclusive economic zone, conducting live-fire drills and forcing civilian flights to reroute.



