Cunoscute sub numele de Gemenii Tipton, cele două femei au fost internate la spital după ce au dat rezultate pozitive la începutul acestei luni.

Doris a murit pe 5 ianuarie, la doar câteva zile după ce s-a infectat și cu doar două zile înainte să primească invitația de a veni să se vaccinare împotriva COVID-19.

Sora sa, Lilian Cox s-a internat în aceeași zi în care Doris a murit și a rămas două săptămâni la spital, unde a fost tratată cu antibiotice, steroizi și i s-a administrat oxigen. Ea s-a vindecat, a fost externată din spital și continuă să-și revină, a spus familia. Geamăna a primit vestea morții surorii sale abia luni, după ce a fost externată. Surorile se numărau printre cele mai vârstnice gemene în viață din Marea Britanie.

Familia ei a îndemnat oamenii să ia în serios pandemia de coronavirus.

„Doris a fost la doar câteva săptămâni distanță de a fi în siguranță! Dacă vi se oferă vaccinul, vă rugăm să îl luați, nu-l refuzați. Doris nu a primit această șansă. Amândouă erau hotărâte să trăiască până la 100 de ani, aveau atât de multe de făcute”, a spus familia într-un comunicat.

Gemenii, din Tipton, West Midlands, au devenit personaje îndrăgite în mediul online prin perspectiva lor pozitivă asupra vieții și a simțului umorului.

RIP Doris Hobday, 96. One of Britains two oldest twins & a delightful lady. She died from coronavirus. Her sister Lil got covid too but survived and is now home from hospital. My deepest condolences to her on the loss of her beloved sister. ? pic.twitter.com/VwRy0XUsdU

Gemenele au apărut pe BBC Breakfast, ITVs Good Morning Britain și This Morning, și au fost două prezentatoare fermecătoare cu glume despre purtarea indispensabililor pe dos și dragostea lor pentru actorul Jason Statham.

Sad to hear the news about the death of Doris Hobday.

She & identical twin, Lil, were brilliant guests on BBC Breakfast last year – so full of life at 96.



They both had coronavirus… Lil is now recovering at home.

My thoughts are with her & the rest of the family. pic.twitter.com/Arm1uBpc5x