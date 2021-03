„Eu am solicitat date și vă asigur că știu, în acest moment, cum s-a folosit muniția și în ce condiții au ajuns acele gloanțe neletale în corpul victimei. Au explicat și vor explica și în fața organelor de anchetă care a fost poziția de tragere, unde era poziționată victima. Eu am văzut toate aceste detalii și sunt convins că anchetele în derulare vor lămuri acest lucru”, a precizat ministrul Lucian Bode la Realitatea Plus.

Ministrul de Interne a declarat că raportul final va lămuri faptele.

Raportul final va prezenta inclusiv cum s-a intervenit, cum s-a folosit muniția letală, muniția neletală, câte focuri au fost trase. Toate aceste elemente vor fi în raportul final. Lucian Bode:

„Dincolo de funcția pe care o am, pentru mine ca cetățean cel mai greu de acceptat este că în urma unei intervenții din partea MAI nu am reușit să salvăm viețile. S-a întâmplat la Constanța, s-a întâmplat acum la Onești. Sigur, astfel de evenimente sunt în toată lumea și vor mai fi și în România, pentru că sunt aproape imposibil de evitat. Dar când astfel de evenimente au loc și nu iei cele mai dure măsuri, pentru ca cei vinovați să plătească, ținând cont de regulamentele noastre interne și în fața legii dacă sunt vinovați, atunci nu ai învățat nimic din astfel de tragedii.

Este obligatoriu să tragem învățăminte și să luăm măsurile care se impun. Vom avea un raport final, vom avea concluziile Parchetului, pentru că sunt anchete penale în derulare, iar noi am anunțat măsurile pe care MAI le va lua. După ce aceste anchete se finalizează, va trebui să vedem cum îmbunătățim legislația, dacă trebuie îmbunătățită”, a mai spus Bode.

Filmul tragediei de la Onești, unde doi muncitori au fost uciși într-un apartament de bloc

Luni, 1 martie, un bărbat de 68 ani, Gheorghe Moroşan, a sechestrat doi muncitori într-un apartament din Oneşti, după care a anunţat la 112 că îi va omorî.

Apartamentul în care s-au comis crimele fusese al agresorului, iar acum se afla în proprietatea Chimcomplex în urma unei executări silite.

La faţa locului au venit forţele de ordine, dar şi un negociator, care a încercat să îl determine pe bărbat să renunţe la intenţiile sale.

Echipa de specialişti de la IGPR deplasată la Oneşti pentru a verifica modul de intervenţie a informat că agresorul a fost adus „sub control” în urma negocierilor purtate de către poliţişti timp de 5 ore, însă apoi „s-a produs un declic”, atunci când „una dintre victime a încercat să îl atace pe bărbatul agresor”, acesta fiind momentul când făptuitorul a început să lovească cu cuţitul.

Atunci, forţele de ordine au intrat în apartament şi l-au împuşcat pe agresor. Una dintre victime a fost declarată decedată la faţa locului, iar a doua a murit la spital. În privința agresorului, după ce ieri a fost operat, Gheorghe Moroşan a fost detubat în această dimineață.

Apoi, în această după amiază, Gheorghe Moroşan a fost transferat de la Spitalul Municipal Oneşti la Spitalul Judeţean de Urgenţă Bacău, pentru că starea sa de sănătate s-a deteriorat, conform Agerpres.

Autorul dublei crime are patru condamnări la activ, în anii 1987, 1991, 1992 şi 2010.

