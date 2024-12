Unitatea secretă ucraineană care pune la cale asasinarea generalilor ruși, „Iarna Neagră”, își vânează țintele în Rusia și în restul Europei

„Iarna neagră”, unitatea din umbră

Grupul Black Winter face parte din Serviciile Secrete ale Ucrainei (GUR) și a funcționat până acum în umbră.

Istoria grupului, format doar din voluntari a început însă de acum zece ani, în Donbasul Ocupat, ca răspuns la banditismul și haosul declanșat de separatiștii pro-ruși în 2014.

Comandantul grupului, numit „Lutty”, originar din Donbas, a oferit jurnaliștilor BBC din Ucraina primul său interviu.

Fost partizan din estul Ucrainei, descrie lupta ca pe un „antivirus” împotriva războiului Rusiei, motivat de pierderi personale și de dorința de răzbunare.

Acesta susține că mai mult de jumătate dintre soldații din unitatea sa și-au pierdut casele și rudele din cauza războiului, ba chiar există un luptător care a rămas complet singur: toate rudele lui au murit.

„Îți poți imagina care este această motivație? La asta se adaugă și nevoia de răzbunare, un sentiment de ură față de inamic. Un astfel de luptător este neînfricat, gata de orice și va merge până la capăt”, spune soldatul.

Pentru „Lutty” lupta împotriva Rusiei a început în 2014 – Foto Black Winter Group

Comandantul spune a fost pregătit din punct de vedere psihologic pentru ceea ce s-a întâmplat pe 24 februarie 2022.

„Bucha, Gostomel, Irpin – pentru mulți oameni din Ucraina și din lume, a fost ceva îngrozitor. Dar am trăit deja o astfel de groază în 2014. Cu toate acestea, chiar și sub ochii mei, jucăriile pentru copii sunt încă împrăștiate pe pământ lângă Kiev și cadavrele copiilor și adulților morți. Mi-a dat și mai multă ură, furie și încăpățânare să merg în spatele liniilor inamice”, a adăugat comandatul.

Luptătorii sunt puternic motivați de pierderile suferite și de dorința de a-și apăra țara. Recrutarea este extrem de selectivă, fiind preferați cei care văd serviciul militar ca un scop în sine.

Operațiuni speciale

Grupul „Iarna Neagră” desfășoară operațiuni speciale atât în spatele liniilor inamice, cât și în afara granițelor.

„Armata rusă și oficiali din diverse sfere încă pleacă în vacanță în străinătate. Comportamentul lor acolo este pură desfrânare. Încercăm să-l folosim în direcția de care avem nevoie”, explică „Lutty”.

El a afirmat că unitatea urmărește „doar criminalii de război și așteaptă momentul în care sunt singuri”.

„Acționăm. oriunde sunt dușmani ai Ucrainei, respirăm în spatele Rusiei chiar și atunci când ea nu bănuiește asta.”, mai spune comandantul.

După ocuparea Donbasului, „Lutty” s-a alăturat armatei – Foto Black Wintger Group



Ministerul Apărării al Ucrainei a publicat o listă cu mii de soldați ruși, ofițeri și membri ai serviciilor speciale acuzați de crime de război. Printre aceștia se numără comandanți și unități implicate în bombardarea orașelor și infrastructurii civile, precum și în torturarea și uciderea civililor.

Din 2022, instanțele ucrainene au condamnat 161 de soldați ruși pentru astfel de crime, majoritatea în lipsă. Ucraina pledează pentru crearea unui tribunal internațional care să judece liderii politici și militari ruși pentru crima de agresiune, dar până acum se bazează pe Curtea Penală Internațională, care a emis mandate pentru Vladimir Putin și alți comandanți ruși.

Totuși, comandamentul nu dezvăluie cele mai mari operațiuni speciale din ultimii ani.

„Este încă devreme să facem acest lucru, dar în viitor vom arăta rezultatele muncii noastre. Deocamdată, acesta este un secret de stat. Cei pe care i-am implicat în sarcinile noastre sunt încă angajați în informații. Trebuie să îi protejăm pe acești oameni.”, a mai spus comandantul.

Recent, Igor Kirilov, șeful diviziei de arme chimice a armatei ruse, alături de un general-locotenent asistent au fost uciși marți dimineața într-o explozie, în fața unui bloc de apartamente din Moscova. Asasinarea generalului rus a fost revendicată drept o operațiune a Serviciului de Securitate al Ucrainei (SBU), potrivit Novoe Vremya.

În război, „pierzi bucăți de inimă”

„În fiecare an în viața mea sunt pierderi. Acestea sunt bucăți de inimă pe care le pierzi. În locul lor, sunt răni care cresc. Le poți petici doar pe câmpul de luptă”, spune comandantul unității Iarna Neagră.

Un sfârșit corect pentru acesta ar însemna eliberarea completă a Donbassului său natal și a tuturor celorlalte teritorii ocupate.

„Este necesar să luptăm pentru întoarcerea Donbasului și Crimeei sub controlul Ucrainei. Am spus asta în 2014. De atunci, câți oameni am pierdut în războiul Rusiei împotriva Ucrainei? Și cine ne va oferi garanții reale de securitate pentru previne acest lucru pe viitor?”, subliniază comandantul.

Comandantul grupului consideră că militarii ruși sunt motivați în primul rând financiar și constrânși să lupte împotriva Ucrainei.

Mai mult, liderul grupului subliniază că ajutorul acordat Ucrainei este o prevenire a celui de-al treilea război mondial.

„Trebuie să ne întărim granițele, să ne antrenăm constant. pentru ca acest lucru să nu se mai repete, dacă Ucraina nu câștigă acest război, lumea poate cunoaște durerea și teama pe care Rusia le poartă”, este convins ofițerul de informații.

