Literele UPB sunt asezate pe scena inaintea unei festivitati de absolvire a promotiei de ingineri 2020 ai Facultatii de Inginerie Mecanica si Mecatronica din cadrul UPB, in Bucuresti, duminica, 12 iulie 2020. Universitatea Politehnica din Bucuresti va organiza, in perioada 11 - 18 iulie, 18 ceremonii de absolvire pentru promotia 2020, festivitati care se vor desfasura cu respectarea tuturor masurilor de siguranta impuse de autoritati in contextul pandemiei de COVID-19. ANDREEA ALEXANDRU / MEDIAFAX FOTO