Ferrari-ul a intrat în spatele unui Mercedes

Imaginile de la locul accidentului arată amploarea dezastrului. Mercedesul a rămas practic suspendat pe partea frontală distrusă a supercarului italian.

În timp ce decapotabila germană a suferit daune relativ minore, Ferrari-ul a fost serios avariat.

Partea din față a mașinii, inclusiv bara de protecție din fibră de carbon, a fost complet distrusă. Conform portalului de știri Heute.at, este posibil ca și componente esențiale ale tehnologiei de sub capotă să fi fost afectate.

Motorul V12 de 830 CP face Ferrari-ul un model exclusivist, sunt doar 599 în lume

Ferrari 812 Competizione Aperta este considerat unul dintre cele mai prestigioase modele ale producătorului italian.



Acest hypercar decapotabil este echipat cu un motor aspirat V12, capabil să dezvolte 830 de cai putere. Datorită exclusivității sale, colecționarii sunt dispuși să plătească peste două milioane de dolari pentru un exemplar în stare impecabilă.

VEZI GALERIA FOTO VEZIFOTO POZA 1 / 3

Accidentul scade valoarea mașinii, care se ridica la milioane de euro

Deși teoretic Ferrari-ul poate fi reparat, valoarea sa pe piața de colecție scade semnificativ. În cazul mașinilor de lux extrem de rare, starea originală, istoricul și lipsa accidentelor sunt factori esențiali pentru colecționari.



Un impact de asemenea amploare va diminua considerabil valoarea vehiculului, chiar și după o reparație perfectă. Totuși, vestea bună este că nimeni nu a fost rănit în accidental de mașină în care a fost implicat Ferrari-ul exclusivist.

Cazul din Malibu amintește de accidentul în care un șofer a distrus un Ferrari de 440.000 de euro în timpul unui drive test. Bărbatul își dorea să cumpere mașina, dar a fost bun de plată după ce a împrumutat-o să o testeze.