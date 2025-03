Vadim Moşkovici (57 de ani) a fost arătat rușilor într-o cuşcă de sticlă la tribunalul Meşcianski din Moscova, încătuşat şi având cu el o sticlă de apă și cartea „Creierul”, a neurobiologului american David Eagleman.

Fondatorul Rusagro, una dintre cele mai mari companii agricole din Rusia, este acuzat de fraudă la scară largă şi riscă până la zece ani de închisoare. El a pledat nevinovat la acuzaţiile care i s-au adus.

Arestarea lui Moşkovici, un oligarh aflat pe listele de sancțiuni ale UE și Marii Britanii, a provocat o undă de şoc în rândul colegilor săi din Rusia. Kremlinul nu a comentat deocamdată acest caz.

În orice caz, este vorba de cea mai mediatizată arestare a unui oligarh după cea din 2018 a fondatorului grupului de transport maritim şi logistică Summa, Ziavudin Magomedov, şi cea din 2014 a acţionarului AFK Sistema, Vladimir Evtuşenkov.

Capitalizarea de piaţă a Rusagro, principalul producător de zahăr, carne de porc, ulei şi grăsimi din Rusia, s-a prăbuşit cu o treime în urma plasării în arest a lui Moșkovici.

Kommersant scrie că ofiţeri ai Serviciului Federal de Securitate (FSB, principalul succesor al KGB-ului sovietic) şi ai așa-zisei poliţii anticorupţie au percheziţionat birourile Rusagri din Moscova şi din alte trei oraşe – Belgorod, Tambov și Saratov -, precum şi locuinţele directorilor şi au luat dosare, telefoane şi servere.

Nu se știe deocamdată motivul clar al arestării lui Moșkovici, dar presa afiliată Kremlinului aduce aminte de conflictul juridic pe care oligarhul îl are cu fondatorii companiei Solnecini Produktî, un important furnizor de uleiuri şi grăsimi vegetale ale cărui active au fost cumpărate în 2018 de Rusagro. Moșkovici a fost acuzat că a falimentat intenționat Solnecini Produktî după ce i-a achiziționat pachetul majoritar de acțiuni.

Rusagro a emis miercuri un comunicat în care a confirmat că mai multe dintre birourile sale au fost percheziţionate, dar a precizat că operaţiunea nu are legătură cu „activităţile sale curente”. Compania a dat asigurări că activităţile sale continuă în mod normal şi toate obligaţiile sunt îndeplinite.

Vadim Moșkovici a fost plasat pe lista de sancțiuni a UE în martie 2022, după ce a fost prezent la întâlnirea oligarhilor cu liderul de la Kremlin Vladimir Putin în ziua invadării Ucrainei.

Odată sancționat, Moşkovici a demisionat din funcţia de preşedinte al Rusagro şi şi-a redus participaţia sub 50%. Rusagro, care nu face obiectul sancţiunilor occidentale, este singura mare societate agricolă cotată la bursă în Rusia.

As expected, Vadim Moshkovich has been remanded in custody until May 25th. pic.twitter.com/W5nx3y6y9k