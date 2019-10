De Adrian Ilie,

”Din a doua seară de după tragedie, noi, asociații clubului, declaram că am fost controlați de ofițeri de la ISU, de la Departamentul de prevenție și autorizare, că a fost instruit personalul clubului pentru situații de criză la incendiu. Am spus procurorilor că ni s-a întocmit și un plan de evacuare pe aceeași unică cale de acces, plan elaborat tot de ISU”, a relatat Mincu.

El a continuat că ISU București-Ilfov a renunțat la versiunea că nu știa de existența clubului doar după ce presa a relatat că ofițeri ai instituției au fost la club. ”Prima dată când instituția minte este printr-un document oficial că nu știe de noi, apoi se delimitează de ofițerii care ne-au controlat care ar fi fost de capul lor. Dar ei au controlat toată platforma Pionierul și au fost de cinci ori acolo”, a spus Costin Mincu.

La observația jurnalistului Cătălin Tolontan, aflat în platoul emisiunii, că prezența de mai multe ori a ofițerilor ISU la Colectiv este doar varianta lui Mincu, acesta a răspuns: ”Eu vă spun că găsiți documente care să ateste că au fost de multe ori în Colectiv și ei au făcut planurile de evacuare”.

Unul dintre aceste documente ar fi un mail pe care unul dintre asociații de la club, Cătălin Gancea, l-a trimis celor doi ofițeri ISU care mai fuseseră în club prin care le cerea să mai vină o dată pentru a instrui o parte din personal care fusese angajat de curând.

”De la început am spus că, dacă am o parte de vină trebuie să răspund, dar să vedem ce atribuții am avut eu și ce atribuții au avut cei care m-au controlat (…) Clubul Colectiv a fost autorizat și avizat de primărie. Cum le-au dat nu este de competența mea. Autoritatea îți cere o serie de documente, tu le prezinți”, a spus Costin Mincu, la Digi24.

Acesta susține că a avut încredere în ce i s-a spus de către ISU, astfel încât el a cântat pe scena clubului și și-a adus familia și prietenii în club.

La observația că totuși clubul nu avea autorizație de funcționare, Mincu a răspuns: ”Când am fost arestat, mă gândeam că am fost cel mai prost om din lume și că din cauza mea au murit oameni. Dar celelalte cluburi aveau? Nu. Școlile n-au, National Arena n-avea. Cine să ne informeze dacă nu insituțiile abilitate?”.

