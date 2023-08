Sandi Zajc este pompier în Asociația Pompierilor Voluntari din Mengeš și a devenit fără să vrea viral, într-o fotografie care a circulat pe internet și a fost publicată și de mass-media.

Povestea pompierului Sandi Zajc este deosebit de emoționantă. De 15 ani luptă cu flăcările și salvează vieți ca voluntar. Situația de acum, cu inundații, este nouă și pentru el: „Apa se ridica precum într-un film, creștea cu fiecare minut, era peste tot”.

„Deși am primit un val de apeluri, prioritatea noastră a fost viețile umane. Am mers din casă în casă, salvând bătrâni și oameni neputincioși, apoi am primit și un apel de ajutor de la grădinița Gobica”, a povestit pompierul. Copiii erau speriați, plângeau și întrebau unde sunt părinții lor: „A fost emoționant. Apa era deja foarte mare, nu am putut ajunge la grădiniță cu mașina de pompieri. Așa că am împrumutat un tractor înalt de la un fermier și am dus copiii unul câte unul la remorcă. A fost înduioșător. Am reușit să-i aducem pe toți în siguranță”, a povestit Zajc.

După o noapte intensă de operațiuni de salvare, Sandi Zajc a trăit un șoc atunci când a ajuns acasă. Înăuntru apa avea aproximativ doi metri și totul în jur era acoperit cu noroi: „Tot ceea ce am investit în casă timp de douăzeci de ani a fost distrus. Tot ce poți atinge, documente, îmbrăcăminte, electronice. Toate pozele și alte suveniruri au fost și ele distruse”.

În timp ce îi ajuta pe alții, furtuna a distrus casa familiei în care locuia cu soția sa, doi copii elevi în clasele primare și socrii. Casa trebuie acum renovată complet: „Nu știu cât va dura să refacem casa, dar cu siguranță va dura foarte mult”.

Aproape că și-a pierdut socrul în inundații. Acesta a fost prins sub un dulap, în timp ce încerca să salveze unele lucruri. Apa a crescut atât de repede, a strigat după ajutor, dar nimeni nu l-a putut auzi. Aproape că s-a înecat, dar a reușit să se elibereze la timp și să iasă pe fereastră.

Sandi Zajc n-a putut face nimic pentru casa și familia lui, pentru că a răspuns apelului venit de la grădiniță, dar ar proceda din nou la fel, oricând: „Pompierii fac totul din suflet, nu ne gândim de două ori când primim un apel. Suntem disponibili 24 de ore din 24. Chiar și dacă suntem la masă, ne ridicăm și plecăm. O facem gratuit. Dar totul merită, când știi că ai salvat viața cuiva”. Acum se bucură că întreaga sa familie a scăpat cu bine.

Un val uriaș de solidaritate îl înconjoară acum pe Sandi. Colegi, vecini, prieteni și alți cunoscuți au venit să-l ajute pe el, soția și copiii. Organizația de pompieri unde e voluntar, PGD Mengeš, a publicat pe rețelele de socializare un apel pentru donații, pentru reconstrucția casei sale.

Potrivit premierului sloven Robert Golob, țara a suferit „probabil cele mai mari pagube din cauza unui dezastru natural din istoria Sloveniei independente”. Infrastructura rutieră și energetică, precum și sute de clădiri rezidențiale au fost avariate.

