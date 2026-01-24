Fenomenul extrem va aduce „ninsori abundente”, „acumulări catastrofale de gheaţă” sau „temperaturi glaciale şi rafale de vânt periculos de reci”, iar furtuna va fi „importantă şi de lungă durată”, estimează serviciile meteorologice naţionale (NWS) în ultimul lor buletin de vineri.

Avertizare meteo: 30 cm de zăpadă, -18 grade Celsius, întreruperi lungi de curent

Meteorologii avertizează că furtuna va fi una dintre cele mai severe din ultimele decenii.

„Peste 30 de centimetri de zăpadă sunt probabili în valea Ohio, zona centrală a coastei Atlanticului și nord-estul țării”, transmite NWS.

Expertul Ryan Maue a subliniat pe platforma X gravitatea situației: „Următoarele 10 zile de iarnă vor fi cele mai grele din ultimii 40 de ani în Statele Unite. Gândiți-vă unde puteți merge, ce puteți face și cine are nevoie de ajutor suplimentar pentru a supraviețui în săptămâna care urmează. Nu este o exagerare sau o glumă”.

Meteorologul a adăugat că întreruperile de curent ar putea fi de lungă durată, iar temperaturile ar putea scădea sub -18°C.

Stare de urgență în peste jumătate din comitate, în Texas

În Texas, amintirile furtunii severe din februarie 2021 sunt încă vii. Atunci, o pană masivă de curent a lăsat milioane de cetățeni fără energie electrică, iar peste 200 de persoane și-au pierdut viața.

Guvernatorul Greg Abbott a declarat joi că statul este mai pregătit ca niciodată să facă față furtunii.

„Rețeaua electrică a statului nu a fost niciodată atât de robustă și este complet capabilă să facă față acestei furtuni de iarnă”, a spus Abbott.

Totuși, el a decretat deja starea de urgență pentru mai mult de jumătate dintre comitatele statului și a cerut locuitorilor să se pregătească imediat pentru condiții dificile.

1.500 de zboruri programate pentru sâmbătă, deja anulate

Pe măsură ce furtuna se apropie, aproape 1.500 de zboruri programate pentru sâmbătă au fost anulate în toată țara, peste 1.100 dintre acestea având ca punct de plecare sau sosire orașul Dallas, Texas, potrivit site-ului FlightAware.

În statul New York, guvernatoarea Kathy Hochul a avertizat cetățenii să fie extrem de precauți.

„Cinci sau șase minute petrecute afară ar putea fi literalmente periculoase pentru sănătatea dumneavoastră”, a declarat ea.

Furtuna de iarnă, controverse privind schimbările climatice

Furtuna a generat și discuții politice. Pe platforma sa Truth Social, președintele Donald Trump a ridicat întrebări despre schimbările climatice.

„Un val de frig record va lovi 40 de state. Rar am mai văzut așa ceva până acum. Ar putea insurgenții ecologiști să-mi explice, vă rog: Ce s-a întâmplat cu încălzirea climatică?”.

Cu toate acestea, cercetătorii subliniază că numărul furtunilor de iarnă severe este în creștere de două decenii. Un posibil factor ar fi încălzirea rapidă a Arcticii, care favorizează deplasarea vortexului polar către sud, explică oamenii de știință.

„Este mai dificil să stabilim această legătură pe o perioadă mai lungă, pur și simplu pentru că nu avem suficiente date”, a declarat Jason Furtado, meteorolog la Universitatea din Oklahoma.

