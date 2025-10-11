Unul dintre cumpărătorii atacați în interiorul magazinului din orașul Numata a fost transportat la spital, în timp ce ursul, a cărui specie nu a fost identificată imediat, a fugit din clădire.

Conform poliției, imaginile surprinse de camerele de supraveghere arată că ursul părea adult și avea o lungime de aproximativ 1,4 metri.

Echipajele de poliție au folosit mașinile de patrulare pentru a avertiza locuitorii din zonă, cerându-le să rămână în case și să fie prudenți.

Un apel de urgență, înregistrat în jurul orei 19:30, semnala că un urs a atacat un client în interiorul magazinului.

De asemenea, serviciul local de pompieri a primit un apel de la un angajat al supermarketului, care a spus că un bărbat a fost zgâriat de urs.

Cei doi clienți răniți sunt bărbați de 69 și, respectiv, 76 de ani, a precizat poliția din Japonia.

Managerul magazinului a spus că și el a fost atins de urs în timpul incidentului.

„Mi s-a părut că ursul era dezorientat. A stat în magazin timp de 10-15 minute. Nu părea că este în căutare de hrană”, a declarat acesta.

Zona unde s-a produs incidentul, situată la aproximativ 2 kilometri de gara JR Numata, lângă râul Tone, este plină de locuințe și magazine. Potrivit poliției, un urs fusese observat mai devreme în cursul zilei la circa 1,5 kilometri de locul respectiv.

Acesta nu este un ca izolat. Un alt urs a fost filmat de două ori într-o săptămână, în timp ce scotocea printre rafturile unui supermarket din nordul Californiei.

