Inspectoratul de Jandarmi Județean Brașov raportează intervenții rapide și eficiente. Din totalul apelurilor, în 186 de cazuri urșii au fost alungați, 152 nu au necesitat intervenție, iar în 411 situații nu s-a constatat prezența animalelor.

Cele mai multe solicitări au vizat prevenirea contactului cu urșii. Aceștia au fost observați în pădurile de lângă localități și chiar pe traseul telefericului.

Specialiștii avertizează populația să evite apropierea de urși. Hrănirea, filmarea sau încercarea de a face selfie-uri cu aceste animale pot declanșa atacuri imprevizibile.

Jandarmii au fost solicitați și în situații mai puțin obișnuite, cum ar fi eliberarea unui șarpe blocat. Acest caz demonstrează varietatea intervențiilor în natură.

România are între 10.419 și 12.770 de urși bruni, conform primelor rezultate ale celui mai amplu studiu genetic realizat vreodată asupra acestei specii la nivel mondial. Numărul este de aproape trei ori mai mare decât capacitatea estimată a pădurilor din țară, potrivit lui Ovidiu Ionescu, președintele Asociației Generale a Vânătorilor și Pescarilor Sportivi din România, pentru Libertatea.

