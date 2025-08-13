La marginea unei parcări din centrul stațiunii, o caserolă cu mâncare pentru câini și pisici a atras un urs, surprins mâncând din recipient. Deși proprietarul a spus că hrana era destinată animalelor sale de companie, camerele de supraveghere au arătat vizite repetate ale urșilor în lunile iunie, iulie și august.

În ciuda tentativelor de alungare cu petarde, animalele s-au întors seara următoare, apropiindu-se din nou de spațiile frecventate de oameni. Situația ridică semne de întrebare cu privire la siguranța turiștilor și la modul în care se gestionează interacțiunea dintre oameni și fauna sălbatică în zonele montane.

Un experiment realizat în Munții Făgăraș de un pasionat de natură confirmă că urșii se apropie de oameni doar atunci când sunt ademeniți cu hrană. Timp de un an, un cort gol nu a fost atins, însă același adăpost, cu o haină ce mirosea a pește, a fost sfâșiat imediat, în timp ce o pereche de bocanci purtați a rămas neatinsă.

