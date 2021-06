Uniunea Europeană a depășit miercuri, 2 iunie, pragul de 250 de milioane de cetățeni vaccinați anti-COVID-19, potrivit președintelui Comisiei Europene, Ursula von der Leyen.

„Astăzi am trecut de 250 de milioane de vaccinări în UE. Și peste 80 de milioane de europeni sunt acum complet vaccinați”, a anunțat von der Leyen.

Aceasta a precizat că Uniunea Europeană se încadrează în graficul propus pentru această vară, anume să fie livrate suficiente doze de vaccin astfel încât să fie vaccinată 70% din populația adultă din UE în luna iulie.

Today we passed 250 million vaccinations in the EU.



And more than 80 million Europeans are now fully vaccinated.



We are on track to reach our goal: deliver enough doses to vaccinate 70% of the adult EU population in July. pic.twitter.com/61ZTIyrc10