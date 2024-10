„În faţa tacticilor hibride ale Rusiei, Republica Moldova a arătat că este independentă, că este puternică şi că îşi doreşte un viitor european”, a remarcat von der Leyen într-un mesaj publicat pe X, în care a felicitat-o şi pe preşedinta în exercițiu Maia Sandu pentru victoria obținută în primul tur al scrutinului prezidenţial.

„Noi am arătat că votul a avut loc într-un context de amestec şi intimidări fără precedent din partea Rusiei, cu scopul de a destabiliza procesul democratic în Republica Moldova”, a reacționat anterior, într-o conferinţă de presă, purtătorul de cuvânt al Comisiei Europene, Peter Stano.

Potrivit lui Stano, interferenţa nu s-a produs doar „în zilele şi săptămânile care au precedat alegerile”, ci a reprezentat o campanie care s-a intensificat mai ales după lansarea invaziei ruse la scară largă în Ucraina, în februarie 2022.

„Bravo, Republica Moldova! Vă mulțumesc pentru curaj. Mulțumesc, Maia Sandu. Conducerea și curajul dumneavoastră au schimbat parcursul istoriei. Europa este Moldova. Moldova este Europa. Ne vom scrie viitorul împreună”, a declarat și președinta Parlamentului European, Roberta Metsola.

