Europa trebuie să dezvolte o Pax Europaea adaptată secolului al XXI-lea, una care să fie „modelată şi gestionată de Europa însăşi”, a declarat von der Leyen pe fondul unor temeri legate de reducerea prezenței militare americane pe Bătrânul Continent.

„Poate noi am crezut că perioadele de pace relativă deveniseră o stare permanentă, datorită NATO”, a adăugat președinta Comisiei Europene, subliniind că ordinea internaţională în care s-a bazat mult timp Europa „s-a scufundat în dezordine internaţională”.

🔴🇪🇺ALERTE VIDÉO | 20 ans après le non respect du référendum sur l'Europe, 80 ans après la victoire contre les nazis : Ursula Von Der Leyen reçoit le prix Charlemagne pour l'unification de l'Europe. Tout un symbole. pic.twitter.com/BMFQbhVbkd

„O nouă ordine internaţională va apărea înainte chiar de sfârşitul acestui deceniu”, a avertizat ea, îndemnând la edificarea unei Europe „independente” împotriva unor „contracurenţi puternici”.

„Lumea este din nou prada ambiţiilor de cucerire şi a războaielor imperialiste. Regimurile autoritare sunt pregătite să ne exploateze fără menajamente divizările și dependențele”, a insistat Ursula von der Leyen.

Der Karlspreis ist die größte Ehre meines Lebens.



Er ehrt auch all jene, die sich mit mir für ein stärkeres, geeinteres & unabhängiges Europa einsetzen.



Ich nehme diesen Preis auch in ihrem Namen an.

Ab morgen geht unsere Arbeit für dieses Europa weiter. https://t.co/sKmvadG6i7