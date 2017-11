USR a introdus 5.000 de amendamente împotriva Ordonanţei split TVA, care se întind pe 800 de pagini. Parlamentarii spun că este primul filibuster din România pe o temă extrem de importantă. Amendamentele USR se întind pe 821 de pagini, acestea urmând să fie citite, dezbătute şi votate în Comisia de buget-finanţe şi apoi în plenul Camerei Deputaţilor. Cei de la USR au luat exemplul american, când, în 2013, senatorul american Rand Paul a vorbit timp de 13 ore împotriva unei legi care permitea preşedintelui american de la acea vreme să folosească drone militare pe teritoriul SUA.

Ordonanţa Split TVA va fi marţi pe ordinea de zi a Comisiei pentru buget, finanţe şi bănci, iar USR îşi doreşte să respingă acest experiment unic în lume prin care economia română va fi sufocată de birocraţie, precizează comunicatul.

USR consideră că, din cauza TVA Split, investiţiile străine vor evita România mai mult ca până acum, românii cu potenţial vor pleca în continuare din ţară, iar economia va fi dominată „de o mână de mari corporaţii care îşi permit să facă faţă birocraţiei şi costurilor fixe”.

„De când am ajuns în Parlament, PSD-ALDE ne tot şicanează cu faimoasa „procedură”. De 27 de ani de când sunt ei în politică au avut timp să se specializeze pe procedură parlamentară. Ba că nu am semnat unde trebuie, ba că am stat prea mult, ba că am stat prea puţin. Iar ei lucrează la virgulă când vine vorba să-şi urmărească interesul. Unii dintre ei chiar au scris procedurile şi regulamentele pe care acum ni le impun”, precizează deputatul USR Claudiu Năsui, conform sursei citate.

USR ia atitudine şi încearcă o procedură parlamentară foarte utilizată în alte ţări numită ‘filibuster’, menţionează deputatul USR, adăugând că această procedură este folosită ca o armă a minorităţii pentru a combate abuzurile majorităţii.

În Parlamentul american, de exemplu, dacă cineva ia cuvântul la dezbateri poate să vorbească oricât vrea el. În 2013, senatorul american Rand Paul a vorbit timp de 13 ore împotriva unei legi care permitea preşedintelui american de la acea vreme să folosească drone militare pe teritoriul SUA, precizează sursa citată.

„Adevărul este că Opoziţia nu poate opri TVA Split în parlament. Nu o poate opri pentru că domnii Liviu Dragnea, Ionuţ Mişa, Darius Vâlcov, Florin Georgescu şi Liviu Voinea îşi doresc să supună România acestui experiment fiscal, iar PSD-ALDE sunt o maşinărie de vot disciplinată care vor vota orice primesc ordin să voteze. Nu putem să-i oprim, dar putem măcar să le facem viaţa mai grea atunci când ei ne fură şansa unei vieţi normale în ţara noastră. Astfel, conform Regulamentului Camerei Deputaţilor, noi putem formula oricâte amendamente, iar ele pot fi supuse la vot şi în plenul Camerei la solicitarea noastră. Şi fiţi siguri că vom solicita acest lucru. O vom solicita pentru fiecare dintre cele 5.000 de amendamente’, a mai declarat Claudiu Năsui.

Amendamentele vor fi retrase cu o condiţie: majoritatea trebuie să fie de acord să respingă TVA Split sau măcar să-l facă în întregime opţional. USR va lupta în Parlament şi va folosi fiecare mică pârghie pentru a combate această guvernare coruptă, incompetentă şi periculoasă, anunţă USR.

Ordonanţa de urgenţă privind TVA Split a fost adoptată de Senat în 31 octombrie, într-o formă modificată, urmând să intre în dezbaterea Comisiei de buget şi a plenului Camerei Deputaţilor, care este for decizional.

Guvernul a anunat recent o nouă modificare la TVA split: Va fi valabil doar pentru firmele în insolvență și cele în faliment, dar și pentru companiile cu întârzieri la plata TVA-ului. Precizarea a fost făcută de premierul Mihai Tudose. Modificările la Ordonanță se vor face în Parlament.