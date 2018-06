”Dublu abuz al PSD azi la Senat! PSD nici nu mai vrea să păstreze aparența de democrație și de parlamentarism. În această după-amiază au votat de trei ori, pentru că nu le trecea, o lege prin care 50 de hectare din terenul din jurul Casei Poporului să poată fi închiriat prietenilor lor. USR a protestat, a susținut că terenul din jurul Palatului Parlamentului trebuie deschis către cetățeni, că avem un proiect de transformare a acestui spațiu într-un parc. Ni s-a tăiat microfonul, am fost insultați. Colegii mei senatori au părăsit într-un final sala”, a transmis liderul USR Dan Barna.

Senatorii USR au fost nemulţumiţi că nu li s-ar fi respectat dreptul de a lua cuvântul, conform Regulamentului, la proiectul de lege de abilitare a Guvernului de a emite ordonanţe pe perioada vacanţei parlamentare.

Florina Presadă a motivat votul împotrivă al USR şi a precizat că “atunci când USR va fi la guvernare, va face un proiect fundamentat pentru abilitarea Guvernului de a emite ordonanţe”. Președintele de ședință, social-democratul Adrian Ţuţuianu a replicat de la prezidiu că acest fapt va fi făcut de “un distins coleg născut peste o sută de ani”.

“Aici e Parlament, nu maidan! Te rog frumos să mergi în sală! Exact aşa, pentru că aşa te-ai exprimat şi eşti lipsit de foarte multă educaţie, te rog frumos să mergi în sală”, a afirmat Adrian Ţuţuianu, de la prezidiu, către senatorul Radu Mihail.

Ulterior, senatorii USR au părăsit sala de plen.

”Noi nu acceptăm ca limbajul să coboare sub standardele urbanităţii şi ale civilităţii din Parlamentul României şi din acest motiv ne-am retras din plenul Senatului”, a spus liderul grupului USR din Senat, Vlad Alexandrescu.

Senatorul USR Radu Mihail a spus că ceea ce se întâmplă la Senat este cenzură. “Suntem supuşi la cenzură. Cenzura este cea mai gravă formă de a bloca democraţia. Faptul că nu ni se dă cuvântul conform regulamentului, este ce încercăm să combatem, vrem să se respecte regulamentul (…). Am vrut să intervenim pentru că, în timp ce pentru noi nu se respectă regulamentul, domnul Ţuţuianu a făcut remarci absolut deplasate din poziţia sa de preşedinte al şedinţei, fără să spună că vorbeşte în nume propriu, şi când am fost să explic că e obligat să îmi dea cuvântul, am fost tratat cu un limbaj foarte ciudat, la per tu, cu ‘băi’, remarci absolut deplasate. Nivelul dezbaterii a coborât extrem de mult. De fapt, nu mai este vorba de o dezbatere, este vorba de nişte insulte la care suntem supuşi şi nu putem continua în acest ritm în Senatul României”, a spus Radu Mihail după ce ieşit din plenul Senatului.

Și Florina Presadă a criticat modul în care Adrian Țuțuianu a condus ședința de plen.

”Domnul Țuțuianu pur și simplu nu a vrut să mă lase să vorbesc. Cele câteva sute de mii de persoane care ne-au trimis în Parlament ar trebui să tacă după părerea distinsului domn. Colegii mei au intervenit reclamând încălcarea regulamentului dar acest distins domn a început să jignească. Acesta a fost momentul când am decis să părăsim sala. Ce se întâmplă acum nu are nicio legătură cu democrația”, a spus Presadă.