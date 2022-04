Statul roman va prelua oficial pana la sfarsitul lunii fabrica Daewoo Automobile Craiova. Autoritatile sunt presate acum sa gaseasca pana in ianuarie, cand expira licenta de fabricatie a Daewoo, un nou investitor pentru uzina olteana.



Craiovenii pot rasufla usurati! Uzina de automobile Daewoo a scapat de inchidere si va reintra pana pe 31 august pe mana autoritatilor de la Bucuresti. Ministrul economiei si comertului, Codrut Seres, a anuntat ieri ca va semna in perioada imediat urmatoare un protocol cu coreenii de la Daewoo Motors pentru preluarea de catre stat a pachetului majoritar de actiuni al fabricii de la Craiova. Dupa preluare trebuie sa organizeze urgent o licitatie pentru revanzarea actiunilor companiei, deoarece in ianuarie 2007 expira licenta de productie sub marca GM Daewoo. Pana la ora actuala, patru companii – General Motors, Ford, Renault si Chery Automobile – si-au aratat interesul pentru a investi la uzina olteana. Peste 4.000 de oameni lucreaza in prezent pe platforma de la Craiova si alti 50.000 sunt inclusi in activitati adiacente.

