Uzina Mecanică Cugir va produce 6.000 de pistoale și arme de asalt la standarde NATO. Detaliile parteneriatului cu italienii de la Beretta

Producția, amânată până în martie 2025

La compania producătoare de muniție și armament din Alba se vor monta 3.000 de pistoale și 3.000 de puști de asalt, cu componente aduse din Italia.

Parteneriatul dintre cele două societăți prevede ca, ulterior, la Cugir să fie produse și componentele necesare asamblării armelor. Inițial, termenul pentru ca prima armă Beretta să fie produsă efectiv era august 2024, dar planul de pregătire a oamenilor și de aducere și instalare a utilajelor a fost prelungit până în martie 2025.

„Avem întâlniri cu firma Beretta. Șase persoane de la noi au plecat în Italia pentru a implementa acest proiect, iar în viitor avem un proiect cu firma HK Germania (Heckler & Koch – n. red.), o firmă puternică pe partea de armament de infanterie. Sper ca în următorii ani să implementăm aceste proiecte în Uzina Mecanică din Cugir”, a spus Mircea Augustin Trifan, directorul general al companiei.

Armă de asalt ambidextră

Potrivit acestuia, primele utilaje necesare asamblării armelor Beretta vor sosi la Cugir săptămâna viitoare. „Hala este pregătită. Estimăm că anul viitor, maxim în luna martie, va ieși primul pistol Beretta”, a completat reprezentantul societății de stat.

Uzina din județul Alba ar urma să asambleze pistolul Beretta de 9 milimetri, precum și pușca mitralieră de asalt din seria ARX. Arma de asalt Beretta este ambidextră și se modifică dintr-o variantă în alta în câteva secunde. Comparativ cu AKM-ul rusesc, ARX este mai uşoară cu aproape o jumătate de kilogram și are 700 de lovituri pe minut, respectiv o cadenţă de tragere mai mare cu 100 de lovituri decât pușca de proveniență sovietică.

Mai mult, arma concepută de italieni are şi o rază efectivă de tragere mai mare. Aceasta este prima armă de asalt la standarde NATO care ar urma să fie fabricată în România.

UM Cugir produce în prezent muniție de calibre estice (standardul URSS), dar preconizează o investiție pentru realizarea de muniție la standarde NATO. De asemenea, uzina mecanică mai fabrică armament de calibru mare, cum ar fi mitraliere, pistoale de infanterie și piese de schimb.

Arma de asalt CN-20

Gloanțe pentru armatele NATO

„În prezent, fabricăm muniție de calibru 12 și 7×108 mm în stil rusesc. O să trecem pe linia NATO atunci când vom achiziționa utilajele și vom produce și calibre de 12 și 7×99 mm NATO pe alamă. Producem o armă la standarde NATO, cum este o pușcă de calibru 7 și 8×99 mm, care este în producție, dar deocamdată nu există comenzi pentru ea”, a completat directorul Mircea Trifan. Societatea are circa 1.000 de angajați.

UM Cugir a marcat joi, 14 septembrie, 225 de ani de la înființare, la eveniment fiind prezent și ministrul economiei, Ștefan Oprea. „Cei de la Uzina Mecanică Cugir au reușit să cheltuiască banii pe care i-au avut, 130 de milioane de lei în ultimii doi ani de zile, astfel încât să înceapă lucrările pentru consolidarea unei hale noi de producție, unde vor fi liniile modernizate noi de producție a muniției la standarde NATO și în același timp să facă investiții în capacități noi”, a spus ministrul Oprea.

Protest la fabrica de arme din Cugir

Fabrica de Arme SA, a doua societate din Cugir care produce armament și muniție se află în impas financiar. Clientul din SUA care cumpăra tradițional armele de vânătoare și muniția produse aici a redus semnificativ comenzile, astfel încât au rămas importante cantități de produse pe stoc, iar muncitorii se confruntă cu riscul de a nu avea de lucru în viitorul apropiat.

Din acest motiv, aproape 200 de angajați de la Fabrica de Arme au participat joi, 14 noiembrie, la un protest în fața societății și au solicitat ministrului economiei să se implice în rezolvarea situației dificile în care se află. Reprezentanții sindicatului de la Fabrica de Arme acuză direcționarea politică a contractului cu nemții de la Heckler & Koch, către Uzina Mecanică, unde nu ar exista tehnologie și experiență. „Miroase a trafic de influență. Ai luat speranța și viitorul Fabricii de Arme și l-ai dat după bunul tău plac unei firme care nu are experiența armelor ușoare de infanterie, așa cum are Fabrica de Arme Cugir”, a spus liderul sindicatului „Apărarea”, Ioan Neagu.

Oamenii au purtat pancarte inscripționate cu lozinca „Nu vrem o țară trădată! Vrem o țară apărată!” și i-au huiduit pe cei pe care îi consideră responsabili pentru situația în care a ajuns Fabrica de Arme Cugir.

„Am ieșit în stradă să atragem atenția că a trecut prea mult timp, aproape un an și jumătate, de când societatea noastră trăiește în incertitudine. Așteptăm să treacă o lună, să mai treacă o lună, în schimb, după lunile astea, nu se vede o luminiță să ne asigure viitorul societății și în același timp locurile noastre de muncă.

În timpul ședințelor pe care le-am avut, mulți ați spus că am stat prea mult, că nu am ieșit în stradă, că nu am cerut de lucru așa cum eram învățați și constat că acum ieșim să facem acest lucru și avem îndoieli, că trebuie să ne apărăm locurile de muncă și viitorul”, a completat liderul de sindicat.

Protest la fabrica de arme din Cugir. Foto: alba24.ro

800 de angajați la fabrică

Ministrul a declarat, în legătură cu situația de la Fabrica de Arme, că societatea s-a bazat prea mult timp pe un singur partener. „A avut foarte mulți ani un contract foarte bun pentru ei cu un partener din Statele Unite. În ultimul timp au scăzut comenzile treptat. Din punct de vedere al conducerii afacerilor, nu este o decizie înțeleaptă, de business să ai un singur client. Niciodată nu trebuie să rămâi cu un singur produs și cu un singur client. Din păcate, lucrurile au venit mai repede decât ne-am fi așteptat, pentru că ei au trebuit să se diversifice”, a precizat ministrul.

Potrivit acestuia, și Fabrica de Arme a avut la dispoziție un fond important pentru investiții, care însă nu a fost utilizat. Oprea a mai spus că se va reuși plata salariilor până în martie 2025, iar, concomitent, să se accelereze procesul de modernizare a societății. La Fabrica de Arme lucrează 800 de persoane.

Foto: ziarul Unirea

