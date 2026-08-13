În timpul deplasării către crematoriu, mașinile din cortegiul funerar riscau să fie separate de restul vehiculelor care rulau pe autostradă, într-o zonă în care șoseaua se îngusta la o singură bandă. Observând situația delicată și vizibil dificilă în care se aflau membrii familiei îndoliate, cei doi șoferi de camioane au luat decizia de a acționa coordonat pentru a proteja coloana.

Aceștia au poziționat vehiculele grele astfel încât să circule lângă altul, încetinind ritmul celorlalte mașini din spate și creând un spațiu de siguranță pentru mașina funerară și celelalte vehicule în care se aflau rudele celui decedat. Astfel, cortegiul a putut continua drumul fără a fi fragmentat de alți participanți la trafic care încercau să depășească.

Ieșirea din impas a fost primită cu profundă recunoștință de familia îndurerată, care a transmis mesaje de mulțumire publice după încheierea ceremoniei. Oamenii au subliniat că, într-o lume în care graba și agitația la volan sunt la ordinea zilei, un asemenea act de omenie dovedește un respect deosebit față de suferința semenilor.

Văduva bărbatului decedat se afla și ea într-una dintre mașini. Acțiunile celor doi șoferi au produs o asemenea impresie încât ocupanții au fost mișcați până la lacrimi.

„Astăzi l-am dus pe socrul meu la crematoriu. Dricul era în față, urmat de încă vreo 10 persoane în propriile mașini. Pe autostradă, A4, lângă Bergen op Zoom, exista, desigur, acea îngustare la o singură bandă. Doi șoferi au decis că graba celor care circulau cu viteză și vroiau să depășească trebuia oprită. Au început să meargă unul lângă altul și au blocat traficul pentru ca cortegiul nostru funerar să poată trece. De neuitat, și eram în mașina mea, unde stătea și văduva (soacra mea), și m-am emoționat până la lacrimi. Sper că acei șoferi au citit asta. Mulțumesc, sunteți eroi!”, a scris unul dintre cei care conducea în cortegiu, pe Facebook.

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