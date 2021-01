Elisabeta Cacoceanu are 68 de ani și ne spune cu lacrimi în ochi că vrea să se vaccineze ca să poată să-și vadă cât mai curând nepoții.



„Eu vreau să mă vaccinez, că am doi nepoți frumoși, nu i-am văzut de doi ani din cauza bolii. M-am operat de inimă, mi-a trecut, acum vreau să mă vaccinez. Am 68 de ani și mă simt foarte bine aici. Le-am zis copiilor că de aici numai moartea mă ia”, povestește femeia, care locuiește la Casa Harmonia, un centru privat pentru persoane în vârstă din Timișoara.



Vaccinarea persoanelor în vârstă internate în azilurile din județul Timiș a început miercuri 20 ianuarie, cu două zile întârziere față de alte județe.



Sunt trei echipe mobile care vor face turul celor peste 50 de cămine din județ, unde sunt așteptate cu sufletul la gură de cei care vor să-și vadă cât mai repede familiile sau să iasă din camerele în care stau închiși, unii chiar și de trei luni.



„Noi trebuia să fim între primii, că am muncit o viață întreagă, am 40 de ani de muncă și am o pensie de… nu pot să trăiesc”, spune Elisabeta Cacoceanu.



Eu așa tremur, pentru că mi-e frică să nu mor… să-mi văd nepoții.

Elisabeta Cacoceanu, 68 de ani:

Remus Nuțiu, 87 de ani: „De ce ne neglijează toată lumea? ”

Fost profesor universitar, Remus Nuțiu, 87 de ani, este supărat pe autorități pentru că i-au pus pe vârstnici pe planul doi.



„Mă simt neglijat. Sunt negativ, aș vrea să iau acest vaccin anti-Covid și nicio șansă nu avem. Stăm de aproape trei luni în carantină, n-am ieșit din cameră în speranța că mă voi putea salva. De ce ne neglijează toată lumea? Nu înțeleg. Să ni se dea acest anti-Covid, pentru că văd că este dreptul nostru prin lege, nu știu de ce suntem neglijați”, se plânge fostul profesor.



Acum o lună s-a cerut să fim vaccinați. Eu am o anumită nemulțumire, pentru că am fost profesor universitar și am avut o serie întreagă de realizări, toate acestea sunt diminuate după ce ajungi la o casă de bătrâni. (…) Categoric ne-a uitat statul.

Remus Nuțiu, 87 de ani:

Bărbatul spune că se teme de ce i s-ar putea întâmpla dacă ar contracta virusul Covid-19.



„Nu mi-e frică de moarte, mi-e frică de asfixiere, de finalul acestei boli, de moarte nu mi-e frică, am 87 de ani îndată, ce pot să mai aștept de la viață”, a mai spus Remus Nuțiu, care a lucrat toată viața în industria chimică și farmaceutică.

Manager de cămin: „Cred că este pur și simplu proastă organizare”

Un alt locatar al căminului Harmonia din Timișoara, Petru Colojoară, ne spune că a fost convins să se vaccineze de discuțiile pe care le-a urmărit la televizor și că abia așteaptă ca viața lui să revină, cât de cât, la normal.



„Eu doresc să mă vaccinez, în urma discuțiilor și a propagandei făcute la televizor. Cred că viața va fi mai îmbunătățită. Nu simt că a uitat cineva de mine, dar se tărăgănează. Nu le-aș spune decât să se mai grăbească”, a mărturisit acesta.



În azilurile pentru persoane în vârstă din Timiș sunt în permanență focare de Covid-19. În prezent, DSP Timiș declară opt focare active în tot județul, iar mai mult de jumătate sunt în centrele de îngrijire a vârstnicilor.



Pentru vaccinare, la fiecare azil s-au făcut liste cu persoanele care vor să fie imunizate. Listele au ajuns la DSP, care ar urma să trimită echipele mobile cu ambulanța, echipe compuse din doi asistenți și un medic.

„Vaccinarea nu s-a început nu numai la acest cămin, nu s-a început în general la căminele de bătrâni și cred că este pur și simplu proastă organizare, cred că sunt oameni puși care n-au făcut nimic în viața lor, altă explicație nu am”, a declarat și Mircea Ionescu, managerul Casei Harmonia din Timișoara.



De cealaltă parte, reprezentanții Direcției de Sănătate Publică Timiș spun că au avut nevoie de o anumită perioadă de timp pentru a se asigura „că sunt îndeplinite toate condițiile, atât logistic, cât și din punct de vedere al personalului medical”.



Citeşte şi:

Florin Cîțu spune că etapa a treia de vaccinare ar putea începe în martie. „Totul depinde de primirea vaccinurilor”

Bucureştiul revine în scenariul galben, după ce rata de infectare a scăzut sub pragul de 3. Capitala, două zile cu puține cazuri

VIDEO | Explozie puternică în Madrid. Cel puțin doi morți după ce trei etaje ale unei clădiri s-au prăbușit

PARTENERI - GSP.RO Gina Pistol i-a ruinat cariera unei vedete în doar 7 luni de relație: „Ce face cu ea? E mai mare ca el! Îi mănâncă toți banii”

HOROSCOP Horoscop 20 ianuarie 2021. Balanțele sunt pe punctul de a lua decizii grave, cu consecințe neprevăzute

Știrileprotv.ro Țeapa luată de un bărbat care a lăsat garanție mașina de 30.000 € pentru un împrumut de 5.000 €

Telekomsport Cine e femeia care a iscat un scandal uriaş în România! S-a răzbunat după ce bărbatul celebru şi-a bătut joc de ea FOTO

PUBLICITATE Un smartphone nou? Află ce trebuie să ai ca să fii cool (PUBLICITATE)