Timpii de aşteptare pentru un consult la medic se întind pe ore întregi, sute de pacienţi stând la coadă la unele spitale pentru copii în marile oraşe din nordul Chinei, potrivit unui reportaj CNN şi presei chineze.

Un oficial de la Spitalul de Pediatrie din Beijing a declarat marţi presei de stat că media actuală de peste 7.000 de pacienţi zilnic „depăşeşte cu mult capacitatea spitalului”.

La rândul său, cel mai mare spital de pediatrie din Tianjin a bătut sâmbătă un record, primind peste 13.000 de copii la departamentele sale de ambulatoriu şi de urgenţă, potrivit unui post local de stat.

Când CNN a sunat joi pentru a se informa despre programările de la Spitalul Prieteniei din Beijing, un membru al personalului a spus că ar putea dura toată ziua pentru un consult la un medic pediatru. „În acest moment, avem o mulţime de copii aici. Cei care au făcut o programare de urgenţă ieri încă nu au putut să fie văzuţi de medic în această dimineaţă”, a spus membrul personalului.

Oficialii din domeniul sănătăţii din Beijing şi din alte oraşe importante din nordul Chinei spun că bolile sezoniere tipice, inclusiv gripa şi virusul sinciţial respirator (RSV), precum şi pneumonia cu micoplasmă – o infecţie bacteriană care provoacă de obicei o infecţie uşoară şi afectează în mod obişnuit copiii – sunt cauzele principale care au dus la această situaţie.

Creşterea numărului de cazuri în nordul Chinei vine pe fondul majorării numărului de infecţii respiratorii sezoniere în întreaga emisferă nordică, inclusiv în Statele Unite, unde RSV se răspândeşte la niveluri „fără precedent” în rândul copiilor.

În ultimele săptămâni, părinţii chinezi s-au plâns pe reţelele de socializare de situaţia aglomerată din spitale, unde este nevoie de ore pentru ca un copil să ajungă să fie consultat de un medic, în timp ce în cazul analizelor sau pentru o perfuzie intravenoasă aşteptarea este şi mai lungă. Având în vedere că sistemul de îngrijire primară din China este relativ subdezvoltat, persoanele bolnave se îndreaptă de obicei către spitale sau către camerele de urgenţă ca prim punct de contact. Aceste facilităţi pot deveni supraaglomerate în timpul sezoanelor de vârf.

Pe platforma chineză de socializare Weibo, o fotografie distribuită pe scară largă arată un ecran de spital care îi anunţa pe pacienţi că la coadă se aflau peste 700 de persoane cu un timp de aşteptare estimat la 13 ore.

La un spital de pediatrie afiliat la Institutul de Pediatrie din Beijing, holurile erau atât de pline, încât unii copii cu perfuzii intravenoase stăteau în braţele părinţilor lor, care se aliniau pe holuri pe scaune pliante, arată videoclipuri pe reţelele sociale.

