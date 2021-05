În satul Nizhnaya Pesha, aflat la Cercul Polar Arctic, temperaturile au atins miercuri 30 de grade Celsius, potrivit meteorologului scoțian Scott Duncan. El spune că această vreme este „cu adevărat excepțională pentru orice perioadă a anului, dar uimitoare pentru luna mai”.

It reached +30°C (86.5°F) in the Arctic today. Hotter than pretty much all of Europe right now.



Truly exceptional for any time of the year but mind-boggling for May. More updates to follow. pic.twitter.com/2CTTykUW3F