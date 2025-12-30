Potrivit primelor date, traficul rutier este blocat în zona Râul Vadului, zeci de șoferi fiind nevoiți să se oprească pe marginea carosabilului. Acolo, mai multe TIR-uri nu pot înainta din cauza zăpezii care măsoară pe alocuri și 7-8 centimetri.

Martorii se plâng că deși s-a stat în coloană de aproximativ 40 de km și se știa care este situația celor blocați pe Valea Oltului, utilajele au ajuns abia după aproape două ore.

Centrul INFOTRAFIC din Inspectoratul General al Poliției Române informează că se circulă în condiții de ninsoare abundentă pe Autostrada A1 Sibiu – Deva, pe tronsoanele kilometrice 254 – 280 și 334 – 412, cu depuneri de zăpadă pe partea carosabilă.

Înainte de a porni în călătorie, informați-vă cu privire la condițiile meteorologice și la restricțiile impuse pe traseul pe care-l aveți de parcurs.

Asigurați-vă o bună vizibilitate din autovehicul, prin curățarea parbrizului, lunetei şi a geamurilor laterale, rulați cu o viteză adaptată condițiilor de trafic și de drum, astfel încât să puteți efectua orice manevră în condiții de siguranță, folosiți frâna de motor pentru reducerea vitezei!

Pentru deplasarea pe suprafețe carosabile acoperite cu polei, gheață sau zăpadă, este obligatoriu să aveți autovehiculele echipate cu anvelope de iarnă.

Pentru evitarea blocajelor de trafic, permiteți deplasarea și intervenția utilajelor de deszăpezire!

