Valeriu Gheorghiță a explicat că s-a luat această decizie pentru că rapelul la vaccinul produs de Astra Zeneca se face la opt săptămâni, timp suficient pentru ca România să primească noi doze.

„Pentru AstraZeneca ne-am propus să nu păstrăm rapelul, având în vedere că distanța dintre cele două doze este de 8 săptămâni, or, din acest punct de vedere, avem toate motivele să nu păstrăm rapelul, care va fi asigurat din tranșele care urmează în luna martie”, a spus Valeriu Gheorghiță.

Coordonatorul campaniei de vaccinare a dezvăluit de ce s-a decis ca rapelul pentru vaccinul AstraZeneca să fie făcut în România la 8 săptămâni.

„A fost o discuție pe care am avut-o în cadrul comisiilor științifice, am avut inclusiv o sesiune științifică cu reprezentanții companiei la nivel european, în care am analizat toate datele științifice și am decis de comun acord să mergem pe recomandarea de a administra la 8 săptămâni”, a declarat Valeriu Gheorghiță.

„Rata de eficacitate între 8 săptămâni și 12 săptămâni nu creștea semnificativ, practic intervalul de confidență era aproape la fel, iar din acest punct de vedere ne-am dorit să păstrăm rapelul la 8 săptămâni pentru a crește probabilitatea ca persoana respectivă să vină la rapel și să reducem riscul ca persoana să se infecteze între prima doză și rapel”, a spus Valeriu Gheorghiță.

„La vaccinul de la AstraZeneca, cu cât rapelul a fost administrat mai târziu, cu atât eficacitatea a fost mai mare. Dar datele arată eficacitatea semnificativ mai mare la 8 săptămâni față de 4 săptămâni”, a adăugat Valeriu Gheorghiță.

Primele 80.000 de doze de vaccin AstraZeneca au ajuns în România în acest weekend. Programările încep din această săptămână, iar vaccinul va fi administrat în 180 de noi centre.

