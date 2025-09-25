Potrivit Forțelor Navale Române, echipajul navei a parcurs un program de instruire pentru operarea tehnicii de la bord, atât în Marea Britanie, cât și în țară, pe nava soră M 270 „Sublocotenent Ion Ghiculescu”.

Ulterior, marinarii au primit certificarea din partea Fleet Operational Standards and Training (FOST), structura Marinei Regale Britanice care pregătește și evaluează echipaje pentru operarea navelor militare.

Nava, intrată oficial în serviciul Forțelor Navale Române pe 4 august, este comandată de căpitan-comandor Mădălina Drăgan-Ghigalău și are un echipaj de 40 de militari.

Fostă HMS PEMBROKE în Marina Regală Britanică, nava este a doua livrată României în baza acordului guvern la guvern încheiat cu Regatul Unit.

Vânătorul de mine aparține clasei Sandown, are un deplasament de 600 de tone, măsoară 52,7 metri lungime, 10,5 metri lățime și un pescaj de 2,4 metri. Este complet interoperabil cu structurile NATO și dispune de echipamente moderne pentru lupta contra minelor marine.

Programul „Vânător de mine” urmărește creșterea capacității Forțelor Navale Române de a neutraliza amenințările reprezentate de minele navale, asigurând astfel protecția rutelor maritime și a infrastructurii critice din zona de responsabilitate a țării.

