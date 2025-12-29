Situația este deosebit de gravă în județul Prahova

Avariile apărute la rețelele de distribuție au lăsat mii de locuințe fără energie electrică, unele pentru perioade îndelungate. În anumite zone, distribuitorii nu pot încă estima momentul reluării alimentării.



Situația este deosebit de gravă în județul Prahova, unde aproximativ 20 de localități se confruntă cu pene de curent. Potrivit informațiilor publicate de distribuitorul de energie, pentru 12 dintre avarii, termenul de remediere nu este disponibil. În unele localități, consumatorii nu au curent de peste 12 ore, potrivit Mediafax.

Vântul puternic a provocat și alte numeroase incidente în județul Prahova. În ultimele 24 de ore, pompierii militari din cadrul ISU Prahova au fost solicitați în 36 de situații pentru degajarea copacilor căzuți pe carosabil, garduri și linii electrice.

Câmpina a rămas fără apă potabilă din cauza lipsei curentului

Consecințele avariilor s-au extins și asupra alimentării cu apă. Hidro Prahova a anunțat că, din cauza întreruperii alimentării cu energie la Stația de Tratare Voila, Stația de Pompare Doftana și Bazinul Muscel, întregul municipiu Câmpina a rămas fără apă potabilă.



„Reluarea furnizării apei depinde de remedierea avariei de către furnizorul de energie electrică”, a transmis compania într-un comunicat.

Întreruperi de curent și în Buzău și Brăila

Probleme au fost semnalate și în județul Buzău, unde zece localități au rămas fără energie electrică, fără un termen estimativ pentru remediere.

De asemenea, în județul Brăila, două localități sunt afectate de întreruperi, iar echipele de intervenție lucrează la identificarea și repararea avariilor.



Distribuitorii de energie menționează că defecțiunile au caracter accidental și sunt cauzate, cel mai probabil, de rafalele puternice de vânt care au doborât copaci peste liniile electrice.



