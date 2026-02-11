Planul guvernului german de a reduce emisiile de gaze cu efect de seră include o măsură inedită: un sistem de monitorizare a metanului emis de vaci.

Acest proiect, parte din „Klimaschutzprogramm 2026”, va fi prezentat oficial în primăvară de ministrul mediului Carsten Schneider (50 de ani, SPD).

Vacile sunt responsabile pentru aproximativ jumătate din emisiile de gaze cu efect de seră în sectorul agricol, conform experților.

Pentru a combate această problemă, Schneider dorește să implementeze un model de monitorizare inspirat de cercetările din Noua Zeelandă, unde, tehnologia de măsurare a metanului a fost deja testată cu succes.

Sistemul propus include mai multe metode de monitorizare:

Sistemul GreenFeed – Vacile sunt atrase la stații speciale cu hrană, unde un senzor discret colectează aerul expirat de la nivelul capului.

Laborator mobil – a Animalele de reproducție pot fi analizate în camere portabile (PAC) timp de 45 de minute, unde senzorii măsoară precis emisiile de metan.

Analiza laptelui – Cercetătorii pot determina profilul de emisii al vacilor printr-o simplă probă de lapte.

Ministrul Schneider dorește să promoveze cercetarea și reproducerea vacilor care emit mai puțin metan.

Datorită geneticii lor, unele vaci produc cu 20% mai puține emisii, fără a compromite producția de lapte. Aceste exemplare ar putea deveni parte integrantă a programelor de reproducere. ###

Deși proiectul este încă în stadiul de draft, oficialii guvernamentali au evitat să ofere detalii. „Solicităm răbdare, nu comentăm proiecte nefinalizate”, a declarat un purtător de cuvânt al Ministerului Mediului.

Ministerul Agriculturii, condus de Alois Rainer (61 de ani, CSU), susține inovația, concentrându-se pe optimizarea hranei și a metodelor moderne de reproducere.

Un purtător de cuvânt al Agenției Federale de Mediu (UBA) a menționat că datele colectate vor fi integrate ulterior în bilanțul climatic.

